Torna il concerto del 1 Maggio, quando e come vederlo

Concerto 1 Maggio

I concerti ci mancano, ma sta tornando il concerto del 1 Maggio con tantissimi super ospiti! Ecco quando e come vederlo in diretta live.

I concerti ci mancano. Ci manca stare sotto al palco, a volte seduti o stremati, stanchi. Ci manca cantare a squarciagola le nostre canzoni del cuore. Ci manca tutto quello che facevano al concerto del 1 Maggio. Ma sta per tornare! Il concerto del 1 Maggio, quest’anno, potremmo vederlo tutti in diretta dalle ore 16.30 su RAI 3, RAI RADIO2 e RAIPLAY. Il concerto sarà trasmesso dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

“#1M2021, è il PRIMO!”

Il concertone del 1 maggio è un vero e proprio evento imperdibile. Ricordiamo tutti le file, le attese, a Piazza San Giovanni, per partecipare ad uno degli eventi musicali più amati di sempre. Il concerto è promosso da CGIL, CISL, UIL, prodotto e organizzato da iCompany con la direzione artistica e l’organizzazione a cura di Massimo Bonelli.

Quest’anno potremmo vederlo in diretta Tv, a dalle ore 16.30 su RAI 3, RAI RADIO2 e RAIPLAY, e ci saranno numerosi ospiti importanti presentati da tre personaggi super! Infatti ci sarà Stefano Fresi, con il ritorno della grandissima Ambra Angiolini e la partecipazione di Lillo Petrolo.

Ci sarà una line up eterogenea, con testimonianze in diretta e riflessioni sul periodo storico che stiamo vivendo.

Oltre 6 ore di musica dal vivo, testimonianze e riflessioni per uno show imprevedibile e ricco di colpi di scena che vedrà la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma come location principale per le esibizioni degli artisti e punterà a premiare al massimo la dimensione live. Questo lo faremo riportando artisti e maestranze sul palco e rappresentando un momento di snodo tra la realtà che speriamo di lasciarci alle spalle e il futuro che si sta delineando.

«Quest’anno possiamo permetterci di pensare ad una ripartenza, anche se ancora lontana da quello che avremmo voluto davvero. Sono comunque motivata a partecipare e a godermi lo spettacolo che si riaccende. Augurandoci che le risposte siano dominanti sulle domande e che la rabbia sia solo per… non aver trovato “posto” al Concertone». Racconta Ambra Angiolini

«Sono fiero di presentare questo evento così importante in questo momento storico caotico e grigio. La musica celebrerà la riapertura e la ripartenza» dichiara Stefano Fresi.

«Felice di partecipare al fianco di due grandi artisti, oltre che carissimi colleghi, e tanto emozionato per questa ripartenza dello spettacolo dal vivo proprio in questa giornata così importante per tutti i lavoratori» dichiara Lillo.

Gli ospiti del concertone

Primo Maggio 2021 non sarà dunque solo un concerto, ma una sorta di gala della musica italiana osservata attraverso un grandangolo che proverà a raccontarla in quasi tutti i suoi aspetti. Un insieme di artisti che ci regalerà numerose emozioni. Speriamo tutti quanti di tornare ad applaudirli di nuovo, ma nel frattempo conosciamo la line up del concerto.

Di seguito i nomi degli ospiti:

NOEL GALLAGHER, ALEX BRITTI, ANTONELLO VENDITTI, APRÈS LA CLASSE & SUD SOUND SYSTEM, BALTHAZAR, EDOARDO BENNATO, BUGO, CHADIA RODRIGUEZ ft. FEDERICA CARTA, COLAPESCE DIMARTINO, COMA_COSE, ENRICO RUGGERI, ERMAL META, EXTRALISCIO, FABRIZIO MORO con Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara, FASMA, FAST ANIMALS AND SLOW KIDS & WILLIE PEYOTE, FEDEZ, FOLCAST, FRANCESCA MICHIELIN, FRANCESCO RENGA, GAIA, GAUDIANO, GHEMON, GIANNA NANNINI e CLAUDIO CAPÉO, GINEVRA, GIO EVAN, IL TRE, L’ORCHESTRACCIA, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, LP, MADAME, MARA SATTEI, MAX GAZZÈ & the Magical Mystery Band, MICHELE BRAVI, MODENA CITY RAMBLERS, MOTTA, NAYT, NOEMI, ORCHESTRA MULTIETNICA DI AREZZO con MAGHERITA VICARIO, PIERO PELÙ, THE ZEN CIRCUS, TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI, VASCO BRONDI e WRONGONYOU. Sul palco del Concerto 2021 si esibiranno anche CARGO (Roma), MARTE MARASCO (Milano) e NENO (Torino), ovvero gli artisti vincitori del contest 1MNEXT, la cui finale si è svolta allo Spazio Rossellini di Roma, Polo Culturale Multidisciplinare Regionale. Tra questi, durante la diretta Rai, verrà proclamato il vincitore assoluto. Sul palco anche il giovane Y-Not, vincitore del contest della campagna sulla sicurezza stradale di Anas “Guida e Basta”.