“Come un uragano”, il film tratto dal libro di Nicholas Sparks

"Come un Uragano" (Nights in Rodanthe) è un film del 2008 diretto da George C. Wolfe tratto dall'omonimo romanzo di Nicholas Sparks. Scopriamo le differenze tra film e romanzo.

“Come un Uragano” (Nights in Rodanthe) è un film del 2008 diretto da George C. Wolfe. Il film, che vede come protagonisti Richard Gere e Diane Lane, è tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks.

Uscito in Italia il 19 dicembre 2008, “Come un uragano” è la terza collaborazione tra Richard Gere e Diane Lane, che avevano già recitato insieme in “Cotton Club” e “L’amore infedele – Unfaithful”. Lo potete vedere questa sera lunedì 30 ottobre 2023 alle ore 21:10 su La5.

Come un uragano, la trama

Dopo una serie di avvenimenti che hanno sconvolto la sua vita, Adrienne Willis (interpretata da Diane Lane) decide di trascorrere un weekend nella tranquilla cittadina costiera di Rodanthe, nella Carolina del Nord. Lì, agirà come gestore dell’hotel marino di sua amica Jean (interpretata da Viola Davis), che è temporaneamente assente per questioni personali.

Adrienne spera che questo periodo le permetta di trovare la serenità necessaria per affrontare i problemi che la affliggono, in particolare il difficile rapporto con il marito infedele Jack e i conflitti con la sua adolescente figlia Amanda. Poco dopo l’arrivo di Adrienne a Rodanthe, un forte temporale si abbatte sulla costa.

Nel frattempo, si presenta un cliente, il dottor Paul Flanner (interpretato da Richard Gere), che è l’unico ospite dell’hotel. A differenza di Adrienne, l’uomo non è lì per fuggire dai suoi problemi, ma per affrontarli. Con la tempesta che si profila all’orizzonte, i due trascorreranno un weekend straordinario che cambierà per sempre le loro vite…

Differenze tra libro e film

Nel processo di adattamento del romanzo “Come un uragano”, gli sceneggiatori Ann Peacock e John Romano si sono impegnati a preservare la fedeltà al testo originale, riconoscendo l’importanza di mantenere intatte le trame create da Sparks. Queste storie costituiscono la base fondamentale per soddisfare le aspettative del pubblico cinematografico in un contesto romantico, quindi qualsiasi modifica significativa alla narrazione è stata affrontata con cautela.

Tuttavia, nonostante questa leale aderenza, emergono alcune differenze sostanziali. In primo luogo, c’è una variazione nell’arco temporale in cui si sviluppa la storia. Nel libro, la vicenda si apre 14 anni dopo gli eventi principali che coinvolgono Adrienne e Paul, mentre nel film, la narrazione è raccontata dalla protagonista solo poche settimane dopo il loro epilogo.

Un’altra distinzione significativa riguarda il personaggio di Adrienne, che nel film viene dipinto come notevolmente più vulnerabile e emotivamente instabile. Nel romanzo, al contrario, emerge come una figura con maggiore forza di carattere e una propensione al sorriso.

Questa differenza è in parte dovuta al fatto che nel libro “Come un uragano” Adrienne e suo marito sono stati divorziati per un po’ di tempo, mentre nel film sono separati solo temporaneamente, mantenendo una ferita ancora aperta. Queste variazioni contribuiscono a enfatizzare la drammaticità della sua situazione e l’effetto di novità che Paul porta nella sua vita.

Per concludere, c’è un’ulteriore differenza riguardante il rapporto tra Adrienne e Mark, il figlio di Paul. Nel film, Mark appare fisicamente alla porta di Adrienne per raccontarle della situazione del padre, mentre nel romanzo, questa comunicazione avviene esclusivamente attraverso una lunga lettera.

