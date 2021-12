“Come un tuono”, il film sull’impegno di un giovane padre

Il film

Questa sera su Cielo, canale 26, andrà in onda “Come un tuono”, un film del 2013 diretto da Derek Cianfrance che racconta lo sforzo di un giovane che, venuto a conoscenza di avere un figlio fa il possibile per entrare a far parte della vita del piccolo e farsi accettare dalla madre.

“Come un tuono”, la trama

Luke Glanton è un abile pilota di moto che lavora come stuntman. Durante uno spettacolo svoltosi a New York, riceve visita da una sua ex, Romina, e viene a sapere di essere il padre di suo figlio. Luke decide così di lasciare il suo lavoro come stuntman per rimanere in città e impedire al bambino di crescere senza padre, come invece è accaduto a lui. Nonostante ciò, Romina non lo vuole coinvolgere nella vita del bambino, anche per via della sua nuova relazione con un altro uomo di nome Kofi. Luke riesce a trovare un lavoro come meccanico, mentre tenta ripetutamente di inserirsi nella vita del figlio, ma la mancanza di soldi rappresenta un ulteriore problema.

L’impossibile per dimostrare un amore

Quella di Luke Glanton è una storia abbastanza comune e forse proprio per questo riesce ad entrare nel cuore del pubblico in maniera così determinata. Derek Cianfrance, alla regia del suo terzo film, si conferma un grande talento dietro alla macchina da presa e come creatore di una struttura narrativa efficace e diretta. In questo film viene raccontata una situazione di disagio vissuta da molti uomini, traumi non risolti perché mai presi davvero in considerazione e la determinazione di rimediare ai diversi fallimenti della vita. “Come un tuono” è un film che racconta l’amore di un padre che fa il possibile per acquistare la fiducia della madre del bambino, determinato a voler essere quel riferimento che lui non ha avuto.