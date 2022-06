Colazione da Tiffany, un mito per ricordare Audrey Hepburn

icona di stile

Audrey Hepburn è un’icona del cinema di Hollywood che, ancora oggi, rappresenta un vero e proprio modello di eleganza e femminilità. Con il suo corpo minuto, la sua frangia corta, il suo eyeliner sempre presente, Audrey Hepburn è stata una Diva senza precedenti. Una bellezza eterea ma forte, data dalla personalità accesa che aveva. Stasera in tv sul canale Twentyseven alle ore 21:10 andrà in onda “Colazione da Tiffany”, un film cult basato sull’omonimo romanzo di Truman Capote del 1958.

Un libro diventato una pellicola di successo

Truman Capote, quando vendette i diritti di “Colazione da Tiffany”, alla Paramount Channel, aveva espressamente richiesto come attrice Marilyn Monroe.

Alla fine, però, la scelta cadde su Audrey Hepburn e fu un grande successo comunque. A differenza del libro, ambientato negli anni ‘40, il film lo è negli anni ‘60. Insomma, piccole modifiche che però hanno garantito lo stesso magnifico risultato.

Trama di “Colazione da Tiffany”

La vicenda è incentrata su Holly Golightly, giovane donna di umili origini che vive a New York con un gatto senza nome e sogna una vita agiata e che spera di ottenere sposando un uomo ricco. Holly non crede nell’amore ed è uno spirito libero. Un giorno, però, incontra Paul Varjak, George Peppard, uno scrittore autore di un solo libro, con il quale instaura una bellissima amicizia. Paul si innamora di lei, scoprendone fragilità e ombre.

Un giorno a New York arriva “Doc”, Buddy Ebsen, marito di Holly, che aveva sposato giovanissima. Doc chiedere a Holly di tornare a casa, ma lei non ne vuole sapere. Nonostante gli sia molto affezionata, il mondo di provincia che Doc può offrirle le sta troppo stretto. Una sera, Holly, incontra ad una festa un ricco brasiliano, José De Silva, José Luis de Vilallonga, e decide di partire con lui ed iniziare una nuova vita in Brasile. Solo quando questi cambia idea e la lascia con un biglietto d’addio, Holly cede ai propri sentimenti verso Paul, decide di restare a New York e tornare da lui, il cui amore è sincero.

Una protagonista super amata: Holly Golightly

Il successo della protagonista, dei suoi aspetti caratteriali controversi ma simpatici, è merito della raffinata e indimenticabile Audrey Hepburn. Giovane attrice britannica, caratterizzata da un’eleganza incredibile. Il suo portamento, il suo make up, il suo modo di indossare qualsiasi abito, l’hanno resa una vera e propria icona del cinema e della moda stessa. Grazie alla sua brillante personalità, Audrey ha reso Holly Golightly superficiale, profonda, indipendente e fragile, volitiva e insicura al tempo stesso. Una vera e propria anticipazione di una donna contemporanea, libera e un po’ pazza, istintiva ma particolarmente intelligente. Un ritratto originale, anche se ancora un po’ legato ad alcuni stereotipi femminili.