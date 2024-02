“Cinemini”, il cinema dove è possibile portare i bebè nel passeggino

Un’iniziativa che sicuramente verrà apprezzata dai neo-genitori: nasce a Roma “Cinemini”, il cinema in cui è possibile andare con i bebè. Il progetto è stato lanciato dal Cinema Troisi il 13 febbraio, e si ripete come appuntamento fisso ogni martedì alle 11.

Cinemini, bebé al cinema

“Luci soffuse, audio ridotto, pianto libero”. Così viene presentata l’iniziativa sul sito ufficiale del cinema dedicato all’indimenticabile attore napoletano Massimo Troisi. “Cinemini” è il nuovo appuntamento fisso che introduce speciali proiezioni a misura di bebè: ogni martedì alle 11.00 la sala cinematografica accoglierà neo genitori, mamme, papà, ma anche caregiver, tate, baby sitter e chiunque abbia voglia di guardare i film di prima visione in compagnia dei più piccolini.

In un’atmosfera rilassante e attenta a ogni esigenza di neonati e accompagnatori, sarà possibile condividere la passione per il grande schermo senza rinunciare ai film protagonisti della stagione cinematografica corrente. Ogni passeggino è il benvenuto e potrà accedere liberamente in sala, mentre un pratico fasciatoio è a disposizione nel bagno al piano terra.

L’iniziativa ha avuto il via martedì 13 febbraio con “Poor Things” di Yorgos Lanthimos, per proseguire il 20 febbraio con “Past Lives” di Celine Song, proiettati entrambi in lingua originale con sottotitoli in italiano. La programmazione delle prossime proiezioni è disponibile sulla pagina dedicata del sito.

Iniziativa lodevole

Il progetto Cinemini è un’iniziativa tanto originale quanto efficace, consentendo a quei genitori alle prese con i figli appena nati di non rinunciare alle proprie passioni, come quella di andare il sala e godersi i film del momento. Quanto volte sarà capitato, infatti a un padre o a una madre di dover rinunciare ad andare al cinema perché si ha un figlio piccolo e non si sa a chi lasciarlo?

Grazie a Cinemini, i neo-genitori possono tranquillamente vedere i film sul grande schermo e durante la proiezione poter scaldare il biberon, senza la preoccupazione di poter infastidire gli altri in sala se il proprio pargolo piange.

Un’iniziativa, quella del cinema Troisi di Roma, che speriamo si ripeta anche in altre sale italiane.

