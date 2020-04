Netflix, i dieci documentari che tutti possono guardare gratuitamente

Oltre ad aver stanziato un fondo di 100 milioni di dollari per gli operatori dello spettacolo, in seguito all’emergenza Coronavirus, Netflix ha deciso di regalare dieci tra i suoi migliori documentari al pubblico. Un’iniziativa che si rivolge in particolar modo alla scuola e ai docenti impegnati nella didattica a distanza. Fra i documentari messi a disposizione troviamo anche lo straordinario Our Planet, narrato da David Attenborough, che mostra varie specie animali nei loro rispettivi habitat naturali. Si tratta del primo documentario naturalistico distribuito da Netflix.

