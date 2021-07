“La leggenda del pianista sull’oceano” e la musica di Morricone

Ennio Morricone

Oggi ricorre l’anniversario della morte del grande compositore Ennio Morricone, morto a Roma il 6 luglio dello scorso anno. “La leggenda del pianista sull’oceano“, film diretto nel 199 da Giuseppe Tornatore, tratto dal monologo “Novecento” di Alessandro Baricco.

“La leggenda del pianista sull’oceano”, la trama

Un neonato viene trovato in un cesto nascosto a bordo del transatlantico Virginian che fa il percorso tra l’Europa e l’America. Lo prende con sé un operaio fuochista e gli dà il nome di Novecento, in omaggio al ventesimo secolo che sta cominciando. Novecento rimane sulla nave e, dopo la morte del padre adottivo, tutto l’equipaggio lo aiuta a crescere. Il ragazzino osserva il variopinto mondo dei passeggeri: i ricchi signori in prima classe, gli emigranti che sognano una nuova vita in America, le ragazze, le merci, la confusione. Da adulto, Novecento si accorge che suonare il piano è il suo grande interesse. Cosi comincia, allieta le serata in sala da ballo con l’orchestra, e la fama della sua bravura si diffonde anche a terra. Un giorno, raggiunto da queste notizie, Jelly Roll Morton, il più grande pianista jazz, sale a bordo per lanciargli una sfida pianistica.

La colonna sonora di Ennio Morricone

Quando l’amico Tornatore gli chiese di comporre la colonna sonora, Ennio Morricone non si tirò indietro, lavorando un anno intero alle musiche di “La leggenda del pianista sull’oceano”. Il risultato è stato un Golden Globe, un David di Donatello e un Nastro d’Argento speciale.