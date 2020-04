Miyazaki, il regista giapponese regala otto sfondi ispirati ai suoi film

Per tutti coloro che amano i capolavori d’animazione del regista giapponese Miyazaki, considerato il più grande regista d’animazione vivente, è in arrivo una buona notizia. Lo Studio Ghibli, a cui si lega il nome del regista giapponese, ha deciso di regalare 8 sfondi per le videochiamate ispirati ad alcune delle sue pellicole più celebri. Tutti gli sfondi possono essere scaricati gratuitamente dal sito ufficiale di Studio Ghibli e caricati su applicazioni come Zoom Cloud Meeting.

Le regole

Anche se le immagini possono essere scaricate senza pagare, il loro utilizzo è limitato da alcune regole:

è possibile usarle come sfondi nelle app di videochiamate, ma non per scopi commerciali o per pubblicizzare aziende o prodotti

quando si diffonde il materiale, è sempre necessario citare il sito dello Studio Ghibli

Gli sfondi disponibili

Gli sfondi sono tratti da alcune delle opere più famose di Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Dai pesciolini di “Ponyo sulla Scogliera” agli scorci de “La Città Incantata”, passando per la “Principessa Mononoke” e le immagini delicate di “La Storia della Principessa Splendente”.

“Laputa, il castello nel cielo”

“La Città Incantata”

“Il Castello errante di Howl”

“Nausicaä della valle del vento”

“Principessa Mononoke”

“Ponyo sulla scogliera”

“La Storia della Principessa Splendente”

“Arrietty – il mondo segreto sotto il pavimento”

Come cambiare lo sfondo su Zoom

Per cambiare lo sfondo su Zoom è sufficiente aprire il menù “Settings”, selezionare “Virtual Background” e scegliere una delle immagini predefinite o caricarne una dal proprio dispositivo, cliccando su Choose Virtual Background”.

