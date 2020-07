Jude Law vestirà i panni di Capitan Uncino nel live action di Peter Pan

La storia del ragazzo che non voleva crescere potrebbe avere un nuovo volto, quello di Jude Law. Secondo il sito Variety, l’attore britannico sarebbe in trattativa con Disney Studio per vestire i panni di Capitan Uncino nel live action “Peter Pan e Wendy” diretto da David Lowery. Così Jude Law potrebbe affiancare Ever Anderson e Alexander Molony, nei panni di Wendy e Peter Pan.

I volti di Peter Pan

Il classico animato della Disney del 1953 è ancora l’adattamento di maggior successo del romanzo di J.M. Barrie su Peter Pan, il ragazzo che non vuole crescere e i bambini che trasporta nel magico mondo dell’isola che non c’è. Molti altri studi hanno realizzato le loro versioni su grandi e piccoli schermi, tra cui “Hook” di Steven Spielberg con Robin Williams e “Pan” di Joe Wright. Se l’accordo si concludesse, Law seguirà le orme di Dustin Hoffman, Jason Isaacs e, più recentemente, Garrett Hedlund, gli attori che hanno interpretato l’iconico antagonista pirata nelle precedenti versioni della storia.

Il successo dei live action della Disney

Le fonti dicono che l’uscita dovrebbe essere teatrale e non seguire la rotta di streaming Disney Plus. La Disney esce da un esordio molto forte di adattamenti live-action con “Aladdin” e “The Lion King” che hanno incassato 1 miliardo di dollari al botteghino globale. La Disney era così contenta del suo film d’azione “Aladdin” che ha già iniziato a sviluppare un sequel del film.

