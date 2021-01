I film più attesi in uscita nel 2021

Il 2020 non è stato l’anno più fortunato per il cinema e per le sue produzioni perché, si sa, il Covid-19 ha bloccato moltissime di queste. Ma il cinema non si ferma e non si ferma neanche la nostra passione per i film. Il 2021, quindi, sarà pienissimo di nuove uscite, molte delle quali programmate per il 2020 e poi rimandate. Qui per voi una lista dei film in uscita nel 2021, una selezione delle pellicole più attese, tutte con un pubblico di fans super attivi. Dai film di animazione, a Paolo Sorrentino fino ad arrivare alle novità Marvel e il nuovo Top Gun. Insomma, per i film in uscita nel 2021 c’è una lista davvero eccezionale per un’annata altrettanto bella.

Diabolik di Marco e Antonio Manetti

È il fumetto italiano degli anni ‘60 per antonomasia. Tra i film in uscita nel 2021 la pellicola dei fratelli Manetti dalle prime immagini sembra di capire che abbia mantenuto lo stile retro, il design ingenuo e l’atteggiamento classico.

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

Tra i film in uscita nel 2021 la nuova pellicola del premio Oscar italiano. Nel film si parla degli anni in cui Maradona giocava. La storia è ambientata a Napoli e racconterà delle passioni più grandi del regista. Un film molto intimo e personale. Dopo “La grande bellezza”, torna ad esserci anche la mano di Toni Servillo.

No Time To Die di Cary Fukunaga

Questo è davvero l’ultimo film in cui Daniel Craig interpreta James Bond. La data prevista per la sua uscita è il 2 aprile e già si rincorrono molte voci su cosa accadrà, se aprirà a una nuova era per James Bond, con interpreti diversi in lizza per il ruolo, e se chiuderà in modo definitivo le trame aperte. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati del mitico personaggio Bond, James Bond.

Free Guy di Shawn Levy

L’uscita prevista è il 21 Maggio 2021 e la storia parla di un bancario che scopre di essere un personaggio in un videogioco open world. Sostanzialmente è la storia delle persone che incrociamo giocando a Gta oCyberpunk 2077. In chiave comica Ryan Reynolds ci regalerà una pellicola davvero molto particolare. Alla regia l’uomo che ha diretto Una notte al museo.

Dune di Denis Villeneuve

Tra i film in uscita nel 2021, precisamente il 1 Ottobre, troviamo il film diretto da Denis Villeneuve. La storia è ambientata in un lontano futuro, controllato da un impero interstellare, nel quale vige una sorta di feudalesimo e ogni feudo è governato da una casa nobiliare. Racconta la storia del giovane Paul , rampollo della casata degli Atreides, che si trasferisce sull’inospitale pianeta Arrakis, noto come Dune, insieme al padre, il Duca Leto e alla madre Lady Jessica e alcuni consiglieri. Dune, però, è sotto il mirino di tutte le forze dell’universo, decise a ottenerne il suo dominio per una rarità che cresce solo sul suo suolo. Il giovane Paul, ignaro del suo destino, si ritroverà al centro di uno scontro per difendere la sua terra, nel corso del quale compirà grandi gesta.

Matrix 4 di Lana Wachowski

L’uscita è lontana ma super attesa: 22 Dicembre 2021. I viaggi nel tempo ci saranno, sicuramente, anche se il film si svolge dopo gli eventi della trilogia; Il cast sarà perlopiù originale ma lo stile sarà molto diverso rispetto agli altri film della saga.

Eternals

Angelina Jolie sarà la perla del nuovo film targato Marvel Cinematic Universe. Nel film ci saranno i Celestiali (dei quali fa parte anche Thanos, essendo il figlio di uno di loro), come pure i Devianti, che sono la fazione nemica degli Eterni e la cui lotta con i protagonisti del nuovo cinecomic MCU dura da ere geologiche.

Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo

Forse uno dei film di animazione più divertenti di tutti i tempi, un vero e proprio fenomeno culturale a livello globale, che finalmente sta per tornare al cinema. La storia parlerà di Gru, un dodicenne il cui sogno è diventare il più grande super cattivo al mondo. Uno spaccato inedito e super atteso da grandi e piccini.

Top Gun: Maverick

Tra i film in uscita nel 2021 il sequel di un classico della cinematografia americana. Ci troviamo 34 anni dopo i fatti del primo film, e la pellicola vede il leggendario capitano Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), nuovo istruttore di volo della scuola di piloti “Top Gun”, fare da mentore a Bradley, figlio dello scomparso compagno di volo Goose. Fans di tutto il mondo… Aspettatevene delle belle. Top Gun sta tornando e noi non vediamo l’ora.

Fast and Furious 9

Ecco un altro film in uscita nel 2021. Il nono capitolo della saga che dura da quasi due decenni doveva uscire nel 2020. Anno che, come sappiamo, ha bloccato moltissime uscite e produzioni. Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto internazionale guidato dal più abile assassino e pilota che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob.

