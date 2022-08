Film da non perdere

Questa sera, alle 21.10 su Rai Movie, verrà trasmesso “Un giorno di pioggia a New York”, il film di Woody Allen omaggio alla grande Mela, che all’epoca dell’uscita nelle sale cinematografiche (2019) fu motivo di polemica e discussione per via del movimento #metoo e della campagna mediatica condotta contro lo stesso Woody Allen da parte del figlio Ronan e da Mia Farrow.

“Un giorno di pioggia a New York” è un bel film che ripropone i temi cari a Woody Allen in una magica New York, in cui il caso sembra giocare con i protagonisti della pellicola.

Una commedia romantica alla maniera di Woody Allen

“Un giorno di pioggia a New York” è una commedia romantica, sullo sfondo della meravigliosa Grande Mela. I protagonisti del film di Woody Allen sono due giovani fidanzatini del college, Gatsby e Ashleigh, che arrivano in città per trascorrere un weekend di coppia, ma – manco a dirlo – vedono i loro piani vanno in fumo. Fin dal loro arrivo in città i due si ritrovano separati e si imbattono in una serie di incontri casuali e bizzarre avventure, ciascuno per proprio conto.

È un omaggio a New York

“Ho sempre amato le vecchie commedie romantiche di Hollywood – dice Woody Allen -, le trovo davvero meravigliose. Questa – aggiunge – è una storia d’amore e mi piaceva moltissimo l’idea di ambientarla in una romantica New York piovosa”. E ancora il regista: “Penso che questo sia un film positivo e che il protagonista Gatsby alla fine del weekend trovi comunque se stesso e un rapporto migliore con sua madre. E poi, come dice Gatsby, New York ha un piano tutto suo e il tempo è sempre contro di te. Puoi cercare di controllarlo o di manipolarlo un po’, ma alla fine devi arrenderti”.

C’è un cast d’eccezione

Il cast è molto interessante: i due protagonisti sono interpretati da Timothée Chalamet, già famoso per la sua interpretazione in Chiamami col tuo nome, e Elle Fanning. Oltre a loro ci saranno anche la cantante Selena Gomez e Jude Law.