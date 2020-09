Enola Holmes, arriva il film con protagonista la sorella di Sherlock

E’ da oggi disponibile sulla piattaforma Netflix “Enola Holmes”, film con protagonista la sorella del celebre detective privato Sherlock Holmes disponibile. Ad impersonarla l’attrice Millie Bobby Brown. la protagonista della fortunata serie “Stranger Things”

Tratto dalla popolare serie di libri candidata agli Edgar, Enola Holmes racconta la storia della sorella adolescente di Mycroft e Sherlock Holmes. Ribelle e brillante, la ragazza è una detective che si rivela spesso più sveglia dei suoi geniali fratelli, a cui si rivolge quando la madre scompare misteriosamente il giorno del suo sedicesimo compleanno. Enola si rende conto molto presto che i due sono più interessati a mandarla in collegio che non a risolvere il caso. Quindi decide di fare l’unica cosa possibile per una giovane donna intelligente, coraggiosa e intraprendente di fine Ottocento: fuggire a Londra per trovare la madre.

Qui incontra diversi personaggi memorabili e si ritrova coinvolta in un complotto che potrebbe cambiare per sempre il mondo della politica. Enola Holmes aggiunge un tocco femminile e dinamico alle avventure del detective più famoso del mondo e della sua geniale famiglia.

Inghilterra, 1884. In un mondo che sta per trasformarsi, Enola Holmes si sveglia nel giorno del suo sedicesimo compleanno scoprendo che la madre (Helena Bonham Carter) è scomparsa, lasciando un’accozzaglia di regali ma nessun indizio apparente di dove sia andata né dei motivi del suo allontanamento. Dopo un’infanzia spensierata, Enola finisce improvvisamente sotto la tutela dei fratelli Sherlock (Henry Cavill) e Mycroft (Sam Claflin), entrambi intenzionati a mandarla in una scuola per signorine “come si deve”.

Enola decide di ribellarsi e scappa di casa per andare a Londra in cerca della madre. Dopo essere stata coinvolta in un mistero su un giovane Lord in fuga (Louis Partridge), Enola diventa una super investigatrice, superando in bravura il fratello mentre rivela un complotto che rischia di portare indietro le lancette della storia.

Enola Holmes è un nuovo giallo avventura dinamico, tratto dalla celebre serie di libri di Nancy Springer e nel quale il più grande investigatore del mondo si trova alle prese con il suo più temibile rivale fino a quel momento: la sorella adolescente. Il gioco è cominciato.