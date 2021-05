Scuola Nazionale di Cinema, al via il bando per 143 posti

La Scuola di Cinema del Csc propone di individuare, selezionare e formare giovani cineasti che concorrano allo sviluppo dell’arte e della tecnica cinematografica. I programmi didattici della Scuola si articolano nell’arco di un triennio e si prefiggono l’obiettivo di una formazione completa degli allievi che coniughi tradizione e innovazione, ricerca e sperimentazione stimolando al massimo grado i processi di collaborazione tra tutte le componenti tecniche e artistiche che concorrono alla creazione, alla conservazione e tutela dell’opera cinematografica e audiovisiva. Il Diploma rilasciato dalla Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia è equipollente alla laurea triennale L-03 (D.A.M.S.).

“Il Centro Sperimentale di Cinematografia – ha sottolineato il Ministro della Cultura, Dario Franceschini – è un’eccellenza italiana di cui essere orgogliosi che ha formato numerose generazioni di artisti e cineasti stimati e riconosciuti in tutto il mondo”.

I CSC Lab, che si svolgono sia on line che in presenza, sono corsi aperti a tutti e si differenziano dai corsi ordinari triennali della Scuola in quanto la loro durata varia da una a ventiquattro settimane. L’accesso ai CSC Lab è a numero chiuso. Per i corsi c/o la sede di Roma, per i non residenti è disponibile, previa prenotazione, una foresteria poco lontana dalla sede.

La sede di Roma selezionerà 81 posti così suddivisi: 6 per il corso di costume, 6 per quello di fotografia, 9 per il montaggio, 9 per la produzione, 10 posti per la recitazione donne e 10 per quella uomini, 6 per la regia, 8 per la sceneggiatura, 6 per la scenografia, 8 per il suono e 6 per il corso di visual effects supervisor & producer. La sede di Milano avrà 30 posti (due classi) per il corso di pubblicità e cinema d’impresa. Quella di Torino selezionerà 20 posti per il corso animazione, mentre a Palermo saranno presi 12 posti per il corso di documentario. Il bando e la procedura di partecipazione sono pubblicati esclusivamente sul sito della Fondazione ( www.fondazionecsc.it/ammissione ). Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12 del 15 luglio.