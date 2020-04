“Animali fantastici e dove trovarli”, ecco cosa c’era prima di Harry Potter

Cosa c’era prima di Harry Potter? Per scoprirlo si fa un tuffo in una nuova era, popolata da creature fantastiche. La storia ha inizio nel 1926, settant’anni prima che Harry Potter leggesse il suo libro a scuola, quando il mago Newt Scamander giunge a New York al termine di un viaggio intorno al globo alla ricerca e al salvataggio di creature magiche, alcune delle quali vengono nascoste nella sua valigia in pelle. Scamander ignora che, nella metropoli, la comunità segreta dei maghi sia in pericolo. Qualcosa di misterioso semina, infatti, distruzione per le strade della Grande Mela, rischiando di far uscire allo scoperto la comunità magica dinanzi ai No-Mag (Babbani), tra cui i Secondi Salemiani, una fazione di fondamentalisti. La situazione si fa ancora più complicata quando Jacob Kowalski, ignaro No-Mag, fa accidentalmente venire fuori dalla valigia alcune delle bestie di Newt Scamander.