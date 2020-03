Addio a Lucia Bosè: l’attrice aveva contratto il Coronavirus

Lucia Bosè ci ha lasciati. Aveva 89 anni e i capelli blu elettrico. Ad annunciarlo il figlio Miguel Bosè su Twitter.

‘‘Cari amici vi comunico che mia madre Lucia Bosè è appena venuta a mancare”.

Queridos [email protected] … os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios. #MB pic.twitter.com/H33dlay3lk — Miguel Bosé (@BoseOfficial) March 23, 2020

Chi era Lucia Bosè

Grande diva del cinema e musa di Luchino Visconti, Lucia Bosè nasce a Milano nel 1931. All’età di sedici anni, decide di partecipare a Miss Italia. Era il 1947 e lei ne uscirà con la fascia tricolore. Nel 1950 le offrono parti da protagonista per i film di Peppe De Santis (Non c’e’ pace tra gli ulivi) e per l’allora giovanissimo Michelangelo Antonioni (Cronaca di un amore). È la stagione delle grandi dive degli anni Cinquanta. Da Sophia Loren a Lucia Bosè, tutte nel fiore della bellezza. Poi, l’incontro con il mitico torero Dominguin, che diviene suo marito l’anno dopo, nel 1956. La loro storia d’amore fa infatti il giro del mondo e la vita di Lucia diventa leggenda. Fu amica di Pablo Picasso ed ebbe tre figli, fra cui Miguel Bosè. Negli ultimi anni si dedica a un nuovo sogno. Acquista un vecchio mulino a Segovia e ne fa un museo dedicata all’arte contemporanea.

