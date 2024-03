Il 4 marzo Lucio Dalla avrebbe compiuto gli anni. Lo ricordiamo con “Chissà se lo sai“, una canzone del 1985, parte dell’album Bugie, che ci regala versi di rara bellezza sull’amore.

Da una canzone che parla d’amore ci aspettiamo che questa parola, così usata nel lessico di tutti i giorni nelle sue innumerevoli sfaccettature, compaia più volte.

Invece, “Chissà se lo sai” è una piacevole eccezione in cui ciascun verso esprime la profondità del sentimento senza però mai nominarlo. Un po’ come quando ricordiamo a qualcuno di far attenzione per strada, o di scriverci quando rientra. O quando ci perdiamo nel sorriso della persona che amiamo e ne riemergiamo sollevati, senza dire niente con le parole ma tutto con l’espressione.

Lucio Dalla sceglie la strada più difficile, ma anche quella più realistica. Perché dire “ti amo” è diretto, esplicito, e a volte ci sembra che, producendo la frase in un suono ad alta voce, si infranga un incantesimo. Così lo diciamo in altri termini, con altre parole, coi gesti, con le attenzioni.

Con un “Chissà se lo sai” ripetuto dolcemente, cullato da una sinfonia che, alla fine, culmina con la dichiarazione finale, potente e dolce allo stesso tempo.

Ti ho guardato e per il momento

Non esistono due occhi come i tuoi

Così neri così soli

Che se mi guardi ancora e non li muovi

Diventan belli anche i miei

E si capisce da come ridi che

Che fai finta che non capisci, non vuoi guai

Ma ti giuro che per quella bocca

Che se ti guardo diventa rossa, morirei

Ma chissà se lo sai

Ma chissà se lo sai

Forse tu non lo sai

No, tu non lo sai

Così parliamo delle distanze

E del cielo e di dove andrà a dormire la luna

Quando esce il sole

Chissà com’era la terra prima che ci fosse l’amore

Sotto quale stella tra mille anni

Se ci sarà una stella

Ci si potrà abbracciare



Poi la notte col suo silenzio regolare

Quel silenzio che a volte sembra la morte

Mi dà il coraggio di parlare

E di dirti tranquillamente

Di dirtelo finalmente che ti amo

E che di amarti non smetterò mai



Così adesso lo sai.