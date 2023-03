Lucio Dalla, un libro per scoprire i segreti del cantautore bolognese

Il 1° marzo 2012 ci lasciava uno dei cantautori italiani più amati di sempre, Lucio Dalla. Per ricordarlo nell'anniversario della scomparsa, vogliamo parlarvi di "E ricomincia il canto", un bellissimo libro che raccoglie le interviste di Dalla per restituire al lettore un'immagine inedita ed autentica dell'artista bolognese.

Lucio Dalla è stato uno degli artisti più amati di sempre all’interno del panorama musicale italiano. Con maestria, profondità, sensibilità ed indiscusso talento, è riuscito a dar vita a capolavori che rimarranno impressi nella storia della musica: Caruso, La sera dei miracoli, Piazza grande e tanti altri titoli, ci ha emozionati, facendoci entrare nel suo mondo costellato di immagini semplici e commoventi.

E sebbene siano in molti, con tutta probabilità moltissimi, a conoscere le sue canzoni più belle, spesso in pochi conoscono i retroscena della vita, della storia e del carattere di Lucio Dalla. Perciò, in occasione dell’anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 1° marzo 2012 in Svizzera, vogliamo portarvi alla scoperta del grande cantautore bolognese attraverso “E ricomincia il canto“, una raccolta di interviste edita da Il Saggiatore che ci fa guardare al genio di Lucio Dalla da una prospettiva diversa, e senz’altro più vicina.

“E ricomincia il canto”, un libro per scoprire Lucio Dalla

Lucio, chi sei tu? Un clarinettista jazz, un beatnik, un solista ventenne a Sanremo, un cantautore, uno dei più rivoluzionari musicisti della canzone italiana, una popstar globale adorata da quattro generazioni diverse? Lucio, dove vai? Nella tua Bologna in cui non si perde neanche un bambino, a Roma dove la sera fa miracoli, tra il caos di Corso Buenos Aires, nella Napoli il cui mare luccica? Lucio, cosa salvi dei momenti colorati che tu chiami vita?

I dischi con il poeta Roberto Roversi, i concerti con De Gregori e Ron, le automobili delle Mille Mi- glia, «Caruso» cantata assieme a Luciano Pavarotti davanti a milioni di telespettatori? Ti contraddici, Lucio? Certo che ti contraddici: contieni moltitudini. E per fortuna le hai condivise con il mondo. “E ricomincia il canto” è un viaggio nell’irripetibile, proteiforme, spettacolare esistenza di Lucio Dalla, narrato dalle sue stesse parole.

Il ritratto di un artista che non si è mai negato ai microfoni, concedendosi generosamente a intervistatori di tutti i tipi – da Giorgio Bocca a Gianni Morandi, da Monica Vitti a Vincenzo Mollica.

Lucio Dalla, nelle interviste, si è esposto fino a mettere a nudo la sua più profonda intimità: la morte del padre a sette anni, l’intenso rapporto con la madre, i palchi calcati da adolescente auto- didatta al fianco di Charles Mingus, Bud Powell ed Eric Dolphy, i film con i fratelli Taviani e Mimmo Paladino, la passione per il basket, la devozione per Padre Pio, l’amore e il sesso, la creatività, la censura, le opinioni su venerati maestri e giovani esordienti – da Chet Baker ad Alanis Morissette, da Prince ai Nirvana –, le malinconie e le paure.

Curata dal musicologo Jacopo Tomatis, questa raccolta di interviste rappresenta un documento che attraversa i quarantacinque anni di car-riera di una delle più grandi icone pop del nostro paese. Un’opera che ci ricorda che una canzone può terminare in qualunque momento, ma la sua musica continuare a risuonare: «Ma sì, è la vita che finisce / ma lui non ci pensò poi tanto. / Anzi si sentiva già felice / e ricominciò il suo canto».

Lucio Dalla, un poeta in musica

Considerato uno dei più importanti e innovativi cantautori italiani, Lucio Dalla ha saputo toccare il cuore di giovani, adulti e bambini, con i suoi pezzi senza tempo. Con ironia e curiosità ha raccontato il mondo che lo circondava, imprimendo un segno indelebile nella storia della musica italiana. Musicista, ma anche paroliere e poeta, Lucio Dalla ci ha consegnato immagini straordinarie, veicolate in parole e musica dalla sua voce inconfondibile. Fra le sue canzoni più famose, ricordiamo 4/3/1943, Piazza Grande, Com’è profondo il mare, L’anno che verrà, la splendida Caruso, Attenti al lupo. Ma anche Rispondimi, da cui è tratta la frase di Lucio Dalla che vi proponiamo oggi.