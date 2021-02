Carla Fracci, arriva il film tv interpretato da Alessandra Mastronardi

Sono iniziate finalmente le riprese di un film che un po’ tutti aspettavamo: quello sulla vita della più grande ballerina classica italiana Carla Fracci. Una coproduzione Rai Fiction – Anele, per la regia di Emanuele Imbucci, che sarà girato tra Roma, Orvieto e Milano e, per la prima volta in assoluto, con delle riprese all’interno del Teatro alla Scala.

La protagonista sarà interpretata da Alessandra Mastronardi, attrice di grande talento e profondità. Presto sarà su Rai 1 e noi non vediamo l’ora di vederlo.

Un nuovo film ispirato e diretto da Carla Fracci

Questo film è liberamente ispirato all’autobiografia di Carla Fracci “Passo dopo passo – La mia storia” e realizzato proprio con la consulenza diretta della stessa, insieme al marito Beppe Menegatti e alla loro collaboratrice storica Luisa Graziadei. il film sarà un viaggio nel lungo percorso, umano e professionale, dell’icona mondiale della danza. Carla Fracci oggi è riconosciuta come una delle più grandi étoile del XX secolo e definita nel 1981 dal New York Times “prima ballerina assoluta”.

Un Set d’eccezione per una ballerina unica

Le riprese si intervalleranno tra Roma, Orvieto e Milano. In particolare al Teatro alla Scala che, per la prima volta nella sua storia, apre le porte a una produzione fiction. Qui verranno ripresi i luoghi storici del teatro, proprio per celebrare un’artista che lì dentro ha mosso i suoi primi passi. Era il 1946, quando la Fracci entrò alla Scala, diplomandosi nel 1954 e diventando prima ballerina nel 1958. La sua passione, la sua grazia e la sua tecnica impeccabile l’hanno portata al riconoscimento internazionale, calcando i palcoscenici più importanti del mondo ed incantando gli amanti della danza di tutto il pianeta. Nel film si partirà con la narrazione dell’infanzia e dell’adolescenza di Carla, fino all’ascesa e al successo, passando per la coraggiosa scelta di una maternità Sarà una storia di Istinto, passione e sfida, elementi essenziali per delineare una donna così importante del nostro tempo.

