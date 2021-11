“Buon compleanno Mr. Grape”, il film tratto dal romanzo di Peter Hedges

Il film

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Pinterest

Questa sera su Cielo, canale 26, andrà in onda “Buon compleanno Mr. Grape”, un film del 1993 diretto da Lasse Hallström e tratto dal romanzo di Peter Hedges “What’s eating Gilbert Grape?”. Si tratta dell’unica occasione in cui due grandi attori come Leonardo Di Caprio e Johnny Deep recitarono insieme interpretando una storia difficile e profonda.

“Buon compleanno Mr. Grape”, la trama

Nella piccola città di Endora, nell’Iowa, Gilbert Grape si occupa del fratellino quasi diciottenne Arnie, il quale è affetto da autismo, e che, a detta dei medici, non sarebbe nemmeno potuto arrivare a quell’età e per il quale si sta organizzando una bella festa. La madre Bonnie, obesa da quando il marito si è suicidato sette anni prima, trascorre i giorni sul divano mangiando, fumando e guardando la televisione. Con Bonnie incapace di aver cura dei figli, Gilbert si è fatto carico della responsabilità della casa e dell’accudimento di Arnie; le sorelle si sono fatte carico del resto. Intanto Gilbert conosce Becky, una ragazza rimasta bloccata in città con il caravan della nonna, tra i due nascerà un amore speciale.

Un capolavoro di empatia

La storia raccontata in “Buon compleanno Mr. Grape” è difficile e drammatica, un film che affronta tanti aspetti problematici della società, primo fra tutti l’emarginazione delle persone con difficoltà e la ridicolizzazione del diverso. La famiglia di Gilbert purtroppo è l’emblema della cittadina proprio a causa della sua situazione difficile, ma ciò contribuisce a unire ancora di più i figli che si fanno forza e si proteggono a vicenda. La meravigliosa interpretazione da parte di Leonardo Di Caprio nei panni di Arnie è valsa al giovane attore la prima nomination agli Oscar. È un film, questo, da vedere per riuscire a riflettere su i giudizi che troppo spesso diamo senza pensare.

Alice Turiani