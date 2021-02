Bridgerton, le lezioni di vita tratte dai libri e dalla serie tv

Ha debuttato su Netflix lo scorso Natale ed è ancora in cima alle classifiche Bridgerton, la serie tv tratta dall’appassionante collana della scrittrice statunitense Julia Quinn. L’autrice ha pubblicato ben 9 libri tra il 2000 e il 2013. Bridgeron affronta l’innamoramento e la passione con delicatezza e semplicità senza però cadere troppo nel banale, evitando le censure che spesso limitano certi argomenti.

L’amore in Bridgerton

Ambientata nella sfavillante epoca Regency londinese, quella che viene raccontata è una storia coinvolgente, che tocca tanti aspetti del passato ma anche del presente. Bridgerton parla di un amore fresco e focoso dove non mancano contraddizioni e differenze. Ed è proprio la diversità tra i Simon e Daphne che rende questo incontro-scontro reale e attuale. Il loro è un innamoramento lento e crescente, nato per scherzo e cresciuto con l’amicizia – come afferma lo stesso duca di Hastings in una delle battute più belle della serie “abbiamo trovato qualcosa di molto più grande. Abbiamo trovato l’amicizia” – e spesso ferito da incomprensioni e orgoglio. Questo è ciò che rende incredibilmente vicino e realistico l’amore raccontato in Bridgerton.

Cosa rende la serie virale

L’insicurezza dei primi contatti fisici e la scoperta del piacere, l’inferiorità della donna che diventa ambìto oggetto di scambio nel mercato matrimoniale dell’epoca e la multietnicità riportata sullo schermo – idea brillante e perfettamente attuale – sono tutti elementi che hanno fatto sì che la serie diventasse virale, perché raccontano dinamiche affrontate ancora oggi, indossando preziosi abiti d’epoca.

