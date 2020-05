“Blowin’ in the wind” di Bob Dylan è la poesia contro la guerra

MILANO – Bob Dylan è un poeta, credo che nessuno possa metterlo in dubbio. Certo, non scrive con una struttura metrica ben definitiva e con le rime bene ordinate , questo è vero, però credo che siamo tutti d’accordo sul fatto che la poesia non vada ridotta a qualche schema fisso. Non a caso, è stato scelto come vincitore del Premio Nobel per la Letteratura 2016 . E comunque, di artifici retorici ne usa molti, il cantautore americano. Prendiamo per esempio la celebre “Blowin’ in the wind”. Siamo nel 1963: gli Stati Uniti sono in guerra contro il Vietnam e Bob Dylan scrive una canzone, una poesia, che parla dei diritti civili e degli orrori della guerra. Il brano è costruito su una serie di domande, le cui risposte, come recita il titolo, volano nel vento. Il cantante poeta sembra che osservi tutto dall’alto. La sua è una canzone sulla guerra, ma invece di parlare delle bombe e delle armi, preferisce concentrarsi sulle vittime, che non riusciranno mai a dimenticare il dolore e la violenza.