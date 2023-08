Barbie: gli insegnamenti tratti dal film

Quest’estate appartiene a Barbie. Grazie al film di Greta Gerwig con Margot Robbie e all’ineluttabile marketing che lo circonda, la bambola di 64 anni della Mattel è tornata a essere la beniamina d’America. E tutti vogliono andare a vedere Barbie: il film ha guadagnato 337 milioni di dollari in tutto il mondo nel suo weekend di apertura. Grazie al successo del film, infatti, si sta già parlando del nuovo film di Polly Pocket. È L’inizio di una nuova era? Ne abbiamo parlato in una puntata del podcast CULTURE DAYS.



La storia e il successo della bambola Barbie

La bambola è stata creata da Ruth Handler, co-fondatrice dell’azienda di giocattoli Mattel, Inc. La storia di Barbie inizia negli anni ’50, quando Ruth Handler notò che sua figlia Barbara spesso preferiva giocare con bambole di carta che immaginavano di essere adulte, anziché con le tradizionali bambole di bambini dell’epoca.

Ispirata da questa osservazione e dalle bambole adulte tedesche Bild Lilli (che erano basate su un personaggio di una striscia a fumetti), Ruth decise di sviluppare una bambola dal design simile. Nel 1959, Mattel lanciò ufficialmente la bambola Barbie al New York Toy Fair.

Il nome “Barbie” fu scelto in onore della figlia di Ruth Handler, Barbara, che aveva ispirato l’idea. La bambola è stata un successo immediato e ha rivoluzionato l’industria dei giocattoli. Era diversa dalle bambole dell’epoca perché rappresentava una giovane donna adulta, piuttosto che una bambina o un neonato, e poteva assumere ruoli diversi nella sua immaginazione, come un’attrice, un medico, una modella, una ballerina, ecc.

Negli anni successivi, la bambola ha subito numerosi cambiamenti nel design, nel look e nelle carriere immaginarie, riflettendo sempre l’evoluzione dei tempi e la diversità delle aspirazioni delle ragazze e dei ragazzi. La sua popolarità è rimasta costante, e Barbie è diventata una delle icone più riconoscibili nella storia dei giocattoli.

Un film pieno di messaggi importanti

Il controverso ideale di perfezione non serve più in un mondo dominato dall’ansia dove persino l’ordinarietà è un lusso, soprattutto per le donne. Barbie si sveste così dei suoi stereotipi affrontando la realtà paradossale della sua esistenza tra complessi e ispirazioni, trasformandosi da bambola in donna con tutte le difficoltà del caso, in primis di ruolo in una società patriarcale. Se infatti l’operazione portata avanti da Gerwig e Baumbach ha certamente l’obiettivo di rivitalizzare il marchio e far guadagnare miliardi di dollari alla Mattel, soprattutto al di fuori della sala cinematografica, paradossalmente riesce ad essere allo stesso tempo un audace film d’autore su temi importanti e “impegnativi” quali il capitalismo, l’evoluzione dell’attuale società “post-patriarcale”, la sessualizzazione del corpo femminile. E tutto questo, lo fa con intelligenza e un notevole senso del ritmo e dell’umorismo. Come dicevamo sopra, siamo di fronte a un piccolo miracolo.

Diverse generazioni di femministe possono trovare un terreno comune

In Barbie sono rappresentate donne reali di diverse generazioni, ognuna delle quali ha una propria opinione su come dovrebbe essere la femminilità. Sasha è l’adolescente che Barbie crede per la prima volta di essere la sua controparte nel mondo reale e inizialmente odia tutto ciò che Barbie rappresenta. Non sopporta che la bambola risponda a standard di bellezza patriarcali e rappresenti il consumismo. Gloria, la madre di Sasha, ha davvero a cuore i ricordi di quando giocava con le Barbie insieme alla figlia, ma mette in discussione i confini di ciò che definisce “Barbie” attraverso i suoi disegni. Ruth Handler, la creatrice di Barbie, sperava che questa bambola professionale ispirasse le donne per generazioni, nonostante i difetti del suo progetto originale.

Ognuna di queste donne ha una prospettiva diversa su Barbie e, a sua volta, sul femminismo e sulla femminilità. Barbie interagisce con loro per tutto il film e, ad ogni interazione, vediamo la bambola con occhi diversi. Tuttavia, è solo nella scena finale di Barbieland, quando Sasha, Gloria e Ruth sostengono insieme Barbie, che finalmente si rende conto della sua umanità. È una potente metafora delle diverse generazioni di femministe, spesso messe in contrapposizione dal patriarcato, che sono capaci di trovare una causa comune. Come dice Ruth nel film, “noi madri restiamo ferme perché le nostre figlie possano guardarsi indietro e vedere quanta strada hanno fatto”.

La femminilità è un equilibrio costante di contraddizioni, e riconoscerlo è fonte di potere

Mentireste se non aveste versato una lacrima durante il discorso di incoraggiamento di Gloria a Barbie nel bel mezzo della sua crisi esistenziale. Gloria passa diversi minuti a esporre i doppi standard che esistono per le donne e, a loro volta, per le rappresentazioni di donne come Barbie. Tra le aspettative di essere magre ma non troppo, entusiaste della maternità ma non troppo, “sane” ma solo se si presentano all’esterno, forti ma non lamentose, ambiziose ma umili e molto altro, identificarsi come donna è davvero difficile. È solo dopo che Gloria fa questo discorso che le Barbie escono dalla loro trance da Kendom per salvare Barbieland.

Schiacciare il patriarcato (o almeno sbarazzarsi del Kendom) significa esporre costantemente i dannosi doppi standard che danneggiano attivamente le vite delle donne ogni singolo giorno. È solo grazie al discorso di Gloria che le Barbie sono in grado di riconoscere il proprio valore, ma fare questo discorso ed esporre questi doppi standard non dovrebbe essere il compito di una sola persona nel mondo reale. Tutte noi abbiamo un compito da svolgere quando si tratta di ricordare alle altre donne quanto siano potenti.

Non è responsabilità di una donna risolvere la crisi della mascolinità attraverso le proprie relazioni personali.

Abbiamo bisogno di più registe donne a Hollywood

Certo, questa è una lezione che conosciamo da anni, da molto prima che Barbie fosse anche solo uno scintillio negli occhi di Greta Gerwig. Ma nel bel mezzo dello sciopero della WGA e della SAG-AFTRA, è un momento come un altro per riconoscere che a Hollywood c’è un’atroce disparità tra registi donne e registi uomini di successo. Le donne registe, scrittrici e produttrici meritano tutte più soldi e più opportunità per realizzare visioni come quella di Barbie. I cinque film femminili che hanno incassato di più, tra cui Barbie si trova ora in cima, sono stati diretti da donne bianche. La capacità di realizzare film potenti come questo dovrebbe essere nelle mani di donne di tutte le razze ed etnie. Con questo film la Gerwig mostra il mondo, in tutta la sua bellezza simultanea, i suoi doppi standard, i suoi binari e la sua confusione, attraverso gli occhi delle ragazze e delle donne. Film come questo non dovrebbero essere una volta nella vita. Dovrebbero essere prolifici come le Barbie stesse.

Stella Grillo

