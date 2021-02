Arriva su Disney+ Star, ecco tutti i nuovi film e serie tv da vedere

Da oggi, 23 febbraio, sulla piattaforma streaming Disney+ arriva Star, una nuova sezione ricca di nuovi contenuti dedicati soprattutto per gli adulti. Grazie a Star sarà possibile vedere grandi classici della cinema e della tv, insieme a tanti contenuti originali sfornati degli studi creativi Disney, come Searchlight, Touchstone, Freeform, 20th Television, ABC Signature, FX Productions e 20th Century Studios.

Nuovi film e serie tv da vedere

Su Disney+ sono già presenti contenuti appartenenti a Disney, Pixar, Marvel, National Geographic e Star Wars. Ad essi si aggiungono film e serie tv da vedere: per la precisione 249 film e 42 serie tv. I contenuti Star sono compresi nell’abbonamento, il cui prezzo sale per i nuovi abbonati a 8,99€ al mese o 89,90€ all’anno. Con il debutto di Star arriveranno, dunque, anche molti film e serie tv per il pubblico adulto che è possibile filtrare per i più piccol itramite la funzione Parental Control.

Le novità di Star

Già da oggi su Star è disponibile Big Sky. Si tratta di una serie tv thriller, di produzione Star Original. Un’altra serie Star Original è Love, Victor, lanciata per la prima volta su Hulu nel 2020. La vicenda si svolge nello stesso mondo del film di successo Love, Simon e si basa su uno studente di nome Victor (Michael Cimino). Helstrom è una serie televisiva da Paul Zbyszewski e basata sui personaggi Marvel Comics di Daimon e Satana Hellstrom, figli di un serial killer che cacciano i criminali. Disponibile da oggi Godfather of Harlem, una serie tv drammatica che racconta la vera storia del boss del crimine Bumpy Johnson (Forest Whitaker).

Con Star arrivano sulla piattaforma Disney+ anche tanti titoli già noti e molto amati. Tra le serie tv più conosciute spuntano Lost, How I Met Your Mother, Desperate Housewives, 24, Prison Break, Modern Family, X-Files, Glee, Scandal. Tra i principali film troviamo il film Marvel Deadpool, i classici Die Hard, Il Diavolo veste Prada, Io vi troverò, L’alba del pianeta delle scimmie, Logan – The Wolverine, Pretty Woman e tanti altri.

