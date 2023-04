Annalisa e il nuovo singolo "Mon Amour"

Dopo il grande successo di “Bellissima”, Annalisa torna con un nuovo tormentone da ascoltare e che si candida come hit della prossima estate. “Mon amour” è infatt la canzone candidata ad essere protagonista assoluta delle classifiche dei prossimi mesi. Con un sound in grado di far scatenare ognuno e ognuna di noi, la nuova canzone ha già raggiunto migliaia di visualizzazioni su YouTube e ascolti su Spotify.

Il nuovo singolo di Annalisa

Annalisa non ci delude mai: con il nuovo singolo Mon amour torna a farci scatenare, con un brano dal ritmo orecchiabile, dal testo incisivo e con un video musicale mozzafiato e un nuovo look. La famosa cantante negli ultimi anni si è confermata tra le regine del pop italiano, dimostrando sempre la capacità di stare al passo con i tempi senza spersonalizzarsi mai, mettendo al primo piano il suo talento e la sua arte. “Mon Amour” esce così in piena Primavera, per scaldare le prime giornate di sole e per rimanere sicuramente nelle radio e nelle classifiche per tutta l’estate. Anche questa volta Annalisa si è avvalsa della collaborazione dell’hitmaker Paolo Antonacci e del producer Davide Simonetta, a questo giro affiancato dal collega Zef. Il testo e il mood rimangono in linea con il successo precedente, raccontando con ironia e leggerezza un momento di intensa emotività.

Un hit assicurata

Ipnotica, orecchiabile, giocosa, la nuova canzone di Annalisa “Mon Amour” ha tutte le carte in regola per diventare una Hit. Oltre allo stile musicale inconfondibile, che ormai rende il cerchio della carriera della cantante ben definito, Annalisa ha scelto un look dark, abbandonando la sua inconfondibile chioma di capelli rossi. La canzone, come altri suoi brani precedenti, rivendicano una posizione di empowerment femminile, seducente e sicura. Riportiamo sotto il testo per capirlo al meglio.