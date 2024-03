Omaggio ad Anna Magnani, volto eterno del cinema italiano

Nata il 7 marzo 1908, oggi ricorre il 116° anniversario dalla nascita di Anna Magnani, figlia della Città Eterna, volto eterno del cinema italiano.

Anna Magnani, orgoglio nazionale, è considerata una delle maggiori interpreti femminili della storia del cinema.

L’attrice è stata la prima donna italiana a vincere nel 1956 il Premio Oscar, come migliore attrice protagonista, per il suo ruolo nel film “La rosa tatuata” diretto da Daniel Mann.

Nel 1960 Pier Paolo Pasolini stava lavorando alla realizzazione del volume “Donne di Roma” e attraverso la parola poetica traccia il profilo di Anna Magnani, rendendola portatrice del canto popolare, quello più autentico e vero:

“Dall’aria di sfida di Anna, può nascere qualsiasi cosa: ma quello che ci si aspetta sempre, comunque, è che canti. Uno stornello. Di quello vecchi, appena rinnovato da qualche allegra invenzione, e che finisce ridendo. Lei non può che esprimersi cantando, perché ciò che ha da esprimere è una cosa indistinta e intera: la pura vita, sua, e delle generazioni di donne romane che sono state al mondo prima di lei…”

Nel 1961, successivamente aver assistito in sala alla prima del film “Accattone” di Pier Paolo Pasolini, proiettato al Festival d’Arte Cinematografica di Venezia, Anna Magnani dirà:

“Pasolini è un poeta. Mi è bastato vedere Accattone per convincermene. Uno che al primo film riesce a scrivere in quel modo con la macchina da presa, come regista dà tutte le garanzie.”