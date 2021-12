“And just like that…”, dietro al successo del revival di “Sex and the city”

La serie tv

“And just like that…” è il sequel della serie tv “Sex and the city” in cui ritroviamo le vecchie protagoniste – tranne Samantha – alle prese con nuove priorità

“And just like that…”, il sequel della famosissima e fortunatissima serie tv della fine degli anni Novanta “Sex and the city” è uscito in Italia su Sky re su Now in contemporanea con HBO negli Stati Uniti. i protagonisti della serie basata sul romanzo di Candace Bushnell sono tornati per farci vivere una nuova serie di avventure con sorprese e novità, prima fra tutte l’assenza di Samantha Jones.

“And just like that…”, la trama

Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York Goldenblatt sono ora delle cinquantenni alle prese con la vita e l’amicizia in una New York post pandemia, una realtà più complicata di quella affrontata a trent’anni. Mentre loro sono più unite che mai, Samantha, avendo litigato con Carrie si è trasferita a Londra interrompendo i contatti con tutti. Carrie, felicemente sposata con Mr. Big, Miranda sta studiando diritto dei diritti umani e con Steve fanno i conti con il figlio diciassettenne. Charlotte e Harry invece sono totalmente presi dalle loro figlie adolescenti: Lily, dal talento musicale, e Rose, dalla mentalità indipendente. La vita per ognuna è andata avanti, tutto è cambiato senza averlo fatto più del dovuto potendo ancora contare l’una sull’altra.

Cosa aspettarsi

Il tempo è passato e nel corso degli anni le persone sono cambiate e cresciute, insieme a loro le priorità della vita e il modo di porsi nei suoi confronti. La più grande delle sorprese in “And just like that…”, svelata già all’inizio, è l’assenza di Samantha, la più sincera e sfrontata del gruppo. Per quanto riguarda le altre tre amiche, Carrie, Miranda e Charlotte, il legame che le unisce si è rafforzato con il tempo, seguendo i cambiamenti della vita e le nuove priorità che hanno messo da parte follie, divertimento evasivo e problemi di cuore perché ora tutto sembra aver trovato un ordine specifico. Problemi e dolori però non mancano.

Nuovi orizzonti ed esigenze diverse

I ritmi del vecchio “Sex and the city” sono cambiati perché a cambiare, oltre alle protagoniste, è anche il mondo che le circonda. In primo luogo, la presenza della pandemia. In “And just like that…” ci troviamo in una New York diversa da quella a cui eravamo abituati, ma attuale. Diverse sono anche le priorità delle tre cinquantenni. I figli con esigenze particolari nel cuore dell’adolescenza, la famiglia a cui ci si dedica in modo più presente e concreto anche nel caso di Carrie che finalmente è stabile, felicemente sposata con Big. Un nuovo orizzonte è offerto anche dal lavoro con Miranda che si dedica ai diritti umani e Carrie che è ospite fissa di un podcast.

Alice Turiani