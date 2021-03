Achille Lauro, il “secondo quadro” a Sanremo rappresenta il Rock ‘N Roll

Camaleontico e travolgente, abbandonate piume e glitter, ieri sera Achille Lauro si è presentato sul palco dell’Ariston in tailleur grigio e lunga treccia rossa per rappresentare il secondo quadro del suo progetto. Accompagnato dai protagonisti del videoclip della canzone, l’attore Claudio Santamaria e la giornalista e scrittrice Francesca Barra, ha creato uno spettacolo entusiasmante e coinvolgente.

Il quadro della seconda serata

Il Rock ‘N Roll conquista Sanremo. La performance si apre, come nella sera precedente, con una poesia, inno alla trasgressione della filosofia musicale e al godimento. Vestito di grigio e con una chilometrica treccia rossa Achille Lauro ha reso omaggio a Mina, donna dal vero animo Rock ‘N Roll e alla cover dell’album Rane supreme. Con questo quadro il cantante ha voluto rompere gli schemi del perbenismo, portando in scena senza la minima traccia di volgarità, la concezione del piacere sessuale e della trasgressione in questi termini.

Sono il Rock ‘N Roll.

Trasgressione che entra nelle case di mezza America.

Esplicito invito a lasciarsi andare.

Una vecchia chiesa indignata per il credo dell’irriverenza.

Nuovo tempio notturno del giovane e del proibito.

È tempo di gioco.

Demonio, divinità,

Jukebox tappezzati di chiodi.

Unione rituale con gli altri

In un solo corpo danzante.

Carne che chiede carne.

Uragano nei desideri sessuali,

Scossa nel perbenismo familiare,

Promessa di piacere.

Il sacro vincolo del godimento.

Godere è un obbligo.

Dio benedica chi gode.

Il progetto artistico di Achille Lauro

Achille Lauro ha organizzato uno spettacolo preciso per la sua partecipazione a Sanremo. Il suo progetto prevede l’interpretazione di cinque diversi quadri con cinque diverse anime. Ognuno dei quali con una spiegazione ed un principio specifici.

© Riproduzione Riservata