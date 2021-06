La proposta

In questo articolo vogliamo consigliarvi 5 nuove serie tv e film da vedere durante il fine settimana per aiutarvi a rilassarvi

È finalmente arrivato il fine settimana e dopo 5 giorni di lavoro ognuno sceglie di rilassarsi come vuole, c’è chi preferisce una gita fuori porta per godersi le belle giornata e chi invece preferisce chiudersi in casa nella penombra delle persiane per sfuggire al caldo.

Film e serie tv da vedere nel fine settimana

In questo articolo diamo una mano a coloro che decidono di restare comodamente a casa proponendo 5 serie tv e film da vedere questo fine settimana.

Omicidio a Easttown (Sky e Now)

Da ragazza Mare Sheehan è stata una stella del basket liceale. Oggi fa la detective in una cittadina della Pennsylvania ma la sua vita sta andando a rotoli: si è lasciata alle spalle un divorzio, ha perso un figlio, da un anno indaga senza successo sul caso di una ragazzina scomparsa. E ora che una giovane mamma è stata assassinata si trova alle prese con un altro caso difficile da risolvere. Mare è la protagonista di Omicidio a Easttown, la nuova serie in sette episodi disponibile su Sky e Now. A interpretarla c’è Kate Winslet, premio Oscar come miglior attrice per il film The Reader.

Loki (Disney+)

Serie tv attesissima dai fan dei fumetti Marvel, su Disney+ è arrivata Loki. La serie dedicata al dio dell’inganno si svolge dopo gli eventi raccontati nel film del 2019 Avengers: Endgame. Loki è il fratello di Thor e come nel film è interpretato dall’attore inglese Tom Hiddleston, che l’ha definito “il mutaforma per antonomasia: impossibile stabilire se sia un eroe, un cattivo o un antieroe”. A mutare sono anche le sue preferenze sessuali visto che nella serie, come nel fumetto, Loki è identificato come un personaggio gender fluid. Nel cast, oltre a Hiddleston, compaiono Owen Wilson (Mobius M. Mobius) e Gugu Mbatha Raw (Ravonna Renslayer). La serie è stata creata da Michael Waldron. Il giusto divertimento per un fine settimana all’insegna dei supereroi.

Alfredino (Sky e Now)

Miniserie che ripercorre la tragedia di Alfredino Rampi morto in un pozzo artesiano a Vermicino nei pressi di Roma, 40 anni fa. Oltre l’evento, la serie si soffermerà sulle sue conseguenze politico-sociali e sulla nascita della protezione civile. Con Anna Foglietta, Francesco Acquaroli, Vinicio Marchioni, e Luca Angeletti.

Un padre (Netflix)

Questo fine settimana vi consigliamo un film drammatico diretto da Paul Weitz, che racconta acconta la storia di Matthew, un uomo che rimane vedovo poiché la moglie muore tragicamente il giorno dopo aver dato alla luce la figlia Maddy. Matthew deve quindi crescere la figlia da solo e affrontare le difficoltà che la paternità comporta, godendosi però le gioie e la felicità che la bimba gli dona. Il film è tratto dal libro di memorie Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love del 2011, di Matthew Logelin (scopri qui tutto su Un Padre di Matthew Logelin). È quindi ispirato ad una storia vera. per un weekend dalle atmosfere intense.

Lupin (Netflix)

La seconda stagione di Lupin per un fine settimana all’insegna dell’astuzia. Il protagonista Assane Diop (interpretato da Omar Sy) è un alter ego di Lupin che vuole sfruttare le sue abilità da ladro e trasformista per vendicare il padre, un immigrato senegalese morto suicida dopo essere stato accusato ingiustamente del furto di un prezioso collier. La prima parte della serie ha riscosso un successo pazzesco: 70 milioni di visualizzazioni nel primo mese dall’uscita. Da oggi è disponibile su Netflix la seconda parte, mentre la terza è già stata confermata.