5 film tratti da libri da vedere in streaming ad aprile

Le piattaforme di streaming offrono una vasta scelta di prodotti audiovisivi perfetti per godersi il tempo libero. Ecco 5 film tratti da libri da vedere in questi giorni.

I libri costituiscono spesso un ottimo canovaccio di partenza per i film. Non a caso, le pellicole tratte da opere letterarie sono sempre state numerose, sin dall’inizio della storia del cinema. È come se, facendo trasmigrare una storia in un altro linguaggio, si cercasse di tradurne l’anima, di portare alla luce uno o più pezzi del libro per renderlo fruibile a un pubblico più ampio.

C’è chi non ama guardare i film tratti da libri che ha letto con piacere e chi, invece, lo fa d’abitudine con una certa attenzione perché trova interessante guardare alla stessa storia con occhi diversi. Non si tratta di scegliere cosa, fra film e libro, sia migliore, ma di godere di due traduzioni diversi, di due sguardi diversi, che a volte si somigliano, a volte no.

5 film tratti da libri da guardare ad Aprile

Se apprezzi i film tratti da libri e non sai cosa guardare stasera, continua a leggere per trovare qualche spunto.

“Fabbricante di lacrime” su Netflix

Il vantaggio di produrre un film basato su un libro risiede nel poter prevedere, anche minimamente, la fortuna che il prodotto audiovisivo avrà una volta uscito.

“Fabbricante di lacrime” di Erin Doom ha riscosso un successo incredibile: è stato il libro più venduto e regalato in Italia nel 2022, ha conquistato il mondo dello youngadult e lo ha un po’ cambiato.

La storia vede protagonisti due ragazzi, Nica e Rigel, reduci da un’esperienza in orfanotrofio, che adesso si trovano ad essere adottati dalla stessa famiglia. Alla dolcezza inaudita di Nica corrisponde l’aria sfidante di Rigel. I due sembrano destinati a rimanere due mondi paralleli, che corrono su binari che non si incontreranno mai. Invece…

“Fabbricante di lacrime” è disponibile su Netflix e rappresenta una buona scelta se hai letto il libro e vuoi ritrovare la storia di Nica e Rigel in un altro modo, se sei in vena di film che mescolino romanticismo e ambientazioni gotiche, se non disdegni un po’ di fantasy e vuoi goderti una serata tranquilla, senza impegno.

Se vuoi saperne di più, leggi le 5 curiosità su “Fabbricante di lacrime”

“Piccole donne” su Netflix

Sempre su Netflix troverai “Piccole donne”, l’ultimo adattamento del capolavoro di Louisa May Alcott che ti farà tornare ai ricordi d’infanzia e che ti farà trascorrere due ore nel XIX secolo al fianco di una giovane, vivace e acuta scrittrice e delle sue sorelle.

“Piccole donne” è uscito nel 2019 e si caratterizza per un’ottima fotografia e un cast d’eccezione, che vede protagonisti, insieme a Saoirse Ronan, anche Emma Watson e Timothée Chalamet.

“È colpa mia?” su Amazon Prime Video

Se ti piacciono i film drammatici e sentimentali, potresti dare una chance a “È colpa mia?”, disponibile su Amazon Prime Video. Si tratta dell’adattamento cinematografico del famoso, omonimo romance di Mercedes Ron. Il filone, dunque, è molto affine a quello di “Fabbricante di lacrime”, ma con un’ambientazione realistica e due protagonisti tormentati e ancora insicuri sull’esito dei loro percorsi.

Protagonista una giovane, Noah, costretta controvoglia a lasciare il suo luogo d’origine e i suoi affetti più cari – fidanzato compreso – per seguire la madre e il suo nuovo marito.

“Ferrari” su Amazon Prime Video

Su Amazon Prime, oltre alla canonica offerta che prevede film interessanti e sempre nuovi, spesso è offerta la possibilità di guardare o riguardare le pellicole da poco uscite al cinema con una comoda formula di noleggio. È il caso di “Ferrari”, il film diretto da Michael Mann tratto dall’autobiografia di Enzo Ferrari.

Lo apprezzerai non solo se sei fan del mitico creatore del marchio automobilistico più famoso d’Italia, ma anche se ti piacciono i film che raccontano un percorso di maturazione o se, più in generale, apprezzi gli adattamenti storici.

Il film racconta il periodo di crisi – personale e professionale – che investe Enzo Ferrari a dieci anni dalla creazione della sua azienda.

“Alta fedeltà” su Disney Plus

Su Diney Plus, invece, potrai trovare un film prodotto nel 2000 che si ispira all’omonimo, bellissimo romanzo di Nick Hornby: “Alta fedeltà”.

La storia non ha bisogno di presentazioni: il protagonista, Rob, è proprietario di un negozio di dischi a Chicago ed è praticamente fissato con lo stilare classifiche. Ironico, romantico, drammatico e nostalgico, “Alta fedeltà” racconta attraverso la voce di Rob le cinque storie d’amore che hanno caratterizzato la sua vita. Protagonista, insieme a lui, la musica. Da recuperare assolutamente.

