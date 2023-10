5 film in uscita ad Ottobre 2023 sulle piattaforme di streaming

Il mese di Ottobre è arrivato e, come sempre, tanti nuovi film da vedere streaming. Ormai sappiamo benissimo quanto le piattaforme digitali siano diventate le nostre migliore “amiche” per passare dei momenti in compagnia di novità cinematografiche, tra film e serie tv.

In vista di un nuovo autunno e inverno, è giusto tenere bene traccia di tutte le nuove pellicole da vedere, recuperare o rispolverare dalla memoria.

5 film da vedere in streaming ad Ottobre 2023

Tra Netflix, Disney+, Prime video e altre piattaforme, fare ordine tra tutte le nuove uscire non è per niente semplice. Per questo abbiamo selezionato 5 nuovi film in uscita nel mese di Ottobre, tra attesissimi seguiti ed interisanti novità e anteprime.

After 5 su Prime Video

il 3 ottobre arriva After 5, l’ultimo capitolo della celebre saga Young Adult ideata da Anna Todd che vede tra i protagonisti anche Benjamin Mascolo che nella scorsa settimana ha raccontato di essere uscito da un periodo buio in cui ha abusato di droga e alcol.

In After 5 Hardin fa fatica ad andare avanti. Assediato dal blocco dello scrittore e dalla rottura con Tessa, Hardin decide di andare in Portogallo alla ricerca della donna a cui ha fatto un torto in passato e per ritrovare se stesso. Sperando di riconquistare Tessa, si rende conto di dover cambiare strada prima di prendere l’impegno definitivo.

Fair Play su Netflix

Sicuramente, tra i titoli più interessanti di ottobre, dal 6 arriva su Netflix Fair Play, un film acquistato dalla piattaforma dopo il passaggio al Sundance Festival. La protagonista è Phoebe Dynevor vista in Bridgerton, mentre alla regia c’è Chloe Domont.

La vita di una giovane coppia è stravolta quando nella società finanziaria per cui lavorano, spunta la possibilità di una promozione. Tra loro cambiano le dinamiche non solo di potere ma anche di coppia e i messaggi un tempo incoraggianti, si fanno cupi.

The Burial Il caso O’Keefe su Prime Video

Un successo già al cinema arriva direttamente nelle nostre case.

The Burial – Il Caso O’Keefe in arrivo il 13 ottobre su Prime Video con Tommy Lee Jones e Jamie Foxx protagonisti.

Il film è ispirato a una storia vera. Un accordo concluso con una stretta di mano, va a monte e il proprietario di un’impresa funebre Jeremiah O’Keefe si rivolge al carismatico avvocato Willie E. Gary per salvare l’azienda di famiglia. Gli animi si surriscaldano e le risate si susseguono, mentre l’improbabile coppia si unisce e denuncia la corruzione e l’ingiustizia razziale.

Appendage su Disney+

Una vera storia da brividi per prepararsi a questo Halloween arriva da Disney+ il 18 ottobre con Appendage. Hadley è una giovane stilista che soffre d’ansia, apparentemente sta bene ma è sempre preda di dubbi. Questi sentimenti di costante paura, si trasformano in un’escrescenza sul corpo, un’appendice che alimenta la sua ansia. Questo le pregiudica i rapporti personali e lavorativi e quando giunge al limite scopre di non essere sola.

Pain Hustler su Netflix

Emily Blunt è la protagonista del film Pain Hustler – Il business del dolore in arrivo il 27 ottobre su Netflix in streaming. Un film da non perdere che vede nel cast anche Chris Evans e Andy Garcia, diretto dal vincitore del BAFTA David Yates. Quando Liza, una mamma single, perde il lavoro, incontra causalmente un rappresentate farmaceutico che le fa un’allettante proposta per iniziare un percorso economicamente conveniente. Avrà dei dubbi che tutto sia legale ma tra la malattia della figlia e un capo incontrollabile, Liza è costretta a fare delle scelte discutibili.

