Business Name Generator ha analizzato le canzoni più popolari delle playlist come sottofondo per lavorare, in Italia e nel resto del mondo, per svelare quali sono quelle da preferire e quelle da evitare.

Ascoltare la musica e in particolare certe canzoni rappresentano un ottimo metodo per trovare la concentrazione sul lavoro, mentre si studia o per portare a termine le incombenze quotidiane. Attenzione però: non tutte le melodie ci aiutano ad aumentare la produttività sul lavoro. Il nuovo studio condotto da Business Name Generator ha infatti dimostrato che alcune canzoni posso distrarci e farci diminuire la concentrazione.

Lo studio

Business Name Generator ha analizzato le canzoni più popolari di 61 playlist come sottofondo per lavorare, in Italia e nel resto del mondo; ha poi svolto un esperimento, chiedendo ai partecipanti di completare un incarico scritto, accompagnati dal sottofondo musicale di alcune canzoni, per determinare quali sono le canzoni migliori e quali le peggiori per aumentare la produttività sul lavoro.

Ai partecipanti dell’esperimento è stato chiesto di completare un incarico scritto accompagnati dal sottofondo musicale di alcune canzoni; alla fine dell’incarico è stato assegnato un punteggio in base a: numero di parole prodotte al minuto, percentuale di precisione e tempo impiegato.

Ascoltare la musica è un ottimo metodo per trovare la concentrazione sul lavoro, mentre si studia o per portare a termine le incombenze quotidiane. A volte però può capitare di lasciarsi trasportare dalle note e immergersi nell’atmosfera di un concerto, salvo poi rendersi conto che le scadenze sono lì ad aspettarci.

“Memories” dei Maroon 5 è la canzone migliore da ascoltare mentre si lavora

Con un totale di 91 battute al minuto, il brano “Memories” dei Maroon 5 ha dimostrato di dare un contributo prezioso al completamento degli incarichi lavorativi, con un punteggio medio di precisione del 96%, il più alto in assoluto. Per portare terminare l’incarico i partecipanti hanno impiegato 3 minuti e 47 secondi e hanno prodotto una media di 67 parole al minuto, il risultato migliore della classifica.

“Before you go” di Lewis Capaldi segue in seconda posizione con una media di 4 minuti e 8 secondi come tempo di completamento e un tasso di precisione del 97%.

Il brano orecchiabile di Ed Sheeran “Bad Habits” conquista invece il terzo posto. Con 126 battute al minuto, i partecipanti sono riusciti a completare l’incarico con una media di 3 minuti e 55 secondi e hanno prodotto 64 parole al minuto.

Le canzoni che aiutano quando si lavora o studia

Ecco le canzoni migliori da aggiungere alla tua playlist di sottofondo per lavorare:

Posizione Titolo Artista Battute al minuto Tempo medio di completamento Media di parole prodotte al minuto Media del tasso di precisione Punteggio finale (da 0 a 10) 1 Memories Maroon 5 91 03:47 67 96% 8,8 2 Before You Go Lewis Capaldi 112 04:08 64 97% 8,5 = 2 Bad Habits Ed Sheeran 126 03:55 66 96% 8,5 3 Let Her Go Passenger 75 04:04 68 96% 8,4 4 Ghost Justin Bieber 154 03:58 62 97% 8,3 5 Giovani Wannabe Pinguini Tattici Nucleari 128 04:21 59 97% 7,1 =5 Shivers Ed Sheeran 141 04:33 61 97% 7,1 6 Don’t Start Now Dua Lipa 124 04:36 57 97% 7,0 =6 Sunshine OneRepublic 140 04:23 57 97% 7,0 7 Take You Dancing Jason Derulo 113 04:21 60 96% 6,9 8 Cold Heart – PNAU Remix Elton John 116 04:32 55 97 6,7 9 Say You Won’t Let Go James Arthur 85 04:28 56 97 6,4 10 Run OneRepublic 117 04:31 56 97 6,3 =10 I Ain’t Worried OneRepublic 140 04:25 59 96 6,3 Le canzoni che fanno distrarre di più mentre si lavora “Beggin” dei Måneskin è la regina indiscussa tra le canzoni che fanno distrarre di più durante il lavoro. Con un totale di 134 battute al minuto, questo brano ha dimostrato di ostacolare considerevolmente gli incarichi lavorativi. Lo conferma il fatto che sono state digitate appena 46 parole al minuto, il risultato più basso in assoluto. I partecipanti hanno impiegato in media oltre 5 minuti (05:28) per completare l’incarico e hanno ottenuto un tasso di precisione del 95%. “The Business” di Tiësto si classifica al secondo posto con 120 battute al minuto. Svolgere l’incarico accompagnati dal sottofondo di questa canzone ha richiesto ai partecipanti circa 5 minuti e ha fatto registrare uno dei punteggi di precisione più bassi attestandosi al 94%. Al terzo posto segue a breve distanza la struggente “Someone you loved” di Lewis Capaldi con 110 battute al minuto. La natura commovente della canzone sembra aver rallentato i partecipanti che hanno impiegato in media 5 minuti e 11 secondi per completare l’incarico (il tempo più lungo all’interno della classifica). Alcune canzoni sono poco adatte da ascoltare durante il lavoro, eppure possono risultare perfette in altri contesti quali l’allenamento mattutino o i momenti di relax a fine giornata. Ecco le canzoni da evitare: Posizione Titolo Artista Battute al minuto Tempo medio di completamento Media di parole prodotte al minuto Media del tasso di precisione Punteggio finale (da 0 a 10) 1 Beggin’ Måneskin 134 05:28 46 95 2,4 2 The Business Tiësto 120 05:00 50 94 2,3 3 Someone You Loved Lewis Capaldi 110 05:11 49 96 4,1 4 SNAP Rosa Linn 170 04:51 53 95 4,2 =4 Late Night Talking Harry Styles 115 04:42 55 94 4,2 5 As It Was Harry Styles 174 04:45 54 95 4,4 La musica contribuisce davvero ad aumentare la produttività? Oltre a valutare l’efficacia delle canzoni più gettonate nell’aumentare la produttività sul lavoro, Business Name Generator ha anche esaminato i brani più popolari nella categoria “Focus” su Spotify. I risultati hanno evidenziato che in media i partecipanti hanno completato l’incarico in 4 minuti e 29 secondi, producendo 57 parole al minuto con un tasso di precisione del 96%. Rispetto ai casi in cui non c’era la musica di sottofondo, i partecipanti hanno impiegato 22 secondi in più per completare l’incarico, digitando le parole più lentamente (53 parole al minuto) con un tasso di precisione del 96%. Qual è la tua playlist del cuore per studiare o lavorare?

