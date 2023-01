Stephen Hawking, le frasi più celebri dello scienziato di Cambridge

L’8 gennaio 1942 nasceva Stephen Hawking, celebre matematico e astrofisico inglese considerato uno dei più grandi scienziati mai esistiti, tanto da vantare un quoziente intellettivo di 165. Nel 1963, quando aveva solo 21 anni, i medici gli diagnosticarono la malattia del motoneurone e gli diedero solo due anni di vita. Fortunatamente, Stephen Hawking è riuscito a vivere molto più a lungo, regalando nel corso degli anni all’umanità non solo scoperte e teorie scientifiche, ma anche riflessioni esistenziali ed insegnamenti di vita.

A ottobre 2018 uscì in Italia “Le mie risposte alle grandi domande“, libro postumo scritto dallo scienziato di Cambridge prima di spegnersi lo scorso 14 marzo in cui cerca di dare risposte a domande secolari riguardanti il futuro, l’intelligenza artificiale, energia nucleare, esistenza di Dio.

Vogliamo rendere omaggio a Stephen Hawking proponendovi le seguenti frasi ed aforismi a lui attribuiti.

Siamo tutti collegati a Internet, come i neuroni in un cervello gigante.

Grazie al modello matematico posso dirvi Come è nato l’universo: non chiedetemi il Perché.

Nella teoria della relatività non esiste un unico tempo assoluto, ma ogni singolo individuo ha una propria personale misura del tempo, che dipende da dove si trova e da come si sta.

L’Universo non sarebbe granché se non fosse la casa delle persone che ami.

Uno, ricordatevi sempre di guardare le stelle, non i piedi. Due, non rinunciate al lavoro: il lavoro dà significato e scopo alla vita, che diventa vuota senza di esso. Tre, se siete abbastanza fortunati a trovare l’amore, ricordatevi che è lì e non buttatelo via.

Le mie aspettative sono state ridotte a zero quando avevo 21 anni. Tutto da allora è stato un bonus.

Sono nato l’8 gennaio 1942, esattamente trecento anni dopo la morte di Galileo. Stimo, però, che quel giorno siano nati anche circa duecentomila altri bambini. Non so se qualcuno di loro si sia poi interessato all’astronomia.

Non ho paura della morte, ma non ho fretta di morire.

Ho notato che anche le persone che affermano che tutto è già scritto e che non possiamo far nulla per cambiare il destino, si guardano intorno prima di attraversare la strada.

Non penso che la razza umana sopravvivrà i prossimi mille anni, a meno che non viaggi nello spazio.

Quando si ha di fronte la possibilità di una morte prematura, ci si rende conto che la vita vale la pena di essere vissuta e che ci sono innumerevoli cose che si vogliono fare.

Il consiglio che voglio dare alle persone disabili è di concentrarsi sulle cose che la disabilità non impedisce di fare bene e di non rimpiangere ciò che non si riesce a fare. Non siate disabili nello spirito, come nel corpo.

Quando mi fu diagnosticata la SLA mi sono stati dati due anni di vita. Ora, 45 anni dopo, sto andando abbastanza bene.

A parte la sfortuna di contrarre la mia grave malattia dei motoneuroni, sono stato fortunato sotto quasi ogni altro aspetto.