La citazione del giorno

Per cominciare la giornata, vi proponiamo un antico proverbio cinese, nato dalla saggezza popolare e tramandato, di generazione in generazione, fino ai giorni nostri.

Quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento.

Come accogliere il vento del cambiamento

Di fronte alla possibilità del cambiamento, non si reagisce sempre allo stesso modo. C’è chi scappa, spaventato dall’incertezza che il cambiamento racchiude dentro di sé, c’è chi, invece, sceglie di accoglierlo come movimento vitale per sé stesso e la propria vita. La storia dell’umanità è in fondo una lotta costante fra questi due movimenti in opposizione. Da una parte la tendenza a conservare lo status quo, a chiudere e proteggere quanto abbiamo acquisito, dall’altra la propensione ad accogliere il vento del cambiamento, a farsi travolgere da esso per abbandonare le certezze e costruire nuovi equilibri.

In questa eterna lotta, però, a trionfare è quasi sempre il cambiamento, che – non a caso – la saggezza popolare ha rappresentato come un vento. Ovvero, come una forza difficile da contrastare, ma che possiamo decidere di sfruttare a nostro favore. Un concetto che l’antico proverbio cinese restituisce nell’immagine suggestiva di un mulino a vento.