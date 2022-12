Nelson Mandela, le frasi e gli aforismi più celebri del politico anti-apartheid

Le frasi più famose di Mandela

Oggi ricorre l’anniversario di Madiba, nomignolo con cui era chiamato Nelson Mandela dalla sua tribù d’appartenenza. È stato un politico sudafricano, primo presidente a essere eletto dopo la fine dell’apartheid nel suo Paese (nel 1994) e Premio Nobel per la pace nel 1993 insieme al suo predecessore Frederik Willem de Klerk, con cui abolì l’apartheid all’inizio degli anni Novanta. Dal 1999, pur non essendo più incarica, il suo partito, l’African National Congress (ANC), è rimasto da allora ininterrottamente al governo del Sudafrica.

Posts not found

Che cosa ha fatto di importante Nelson Mandela?

Incarcerato per la sua resistenza al regime segregazionista sudafricano, venne liberato nel 1990 dopo 27 anni passati in prigione. Nel Maggio 1994, Nelson Mandela fu eletto Presidente del Sudafrica nelle prime elezioni a suffragio universale. Nel 1999 si ritirò ufficialmente dalla vita pubblica, ma non interruppe mai la sua azione umanitaria, portando la sua instancabile battaglia per la pace e la comprensione umana oltre i confini del Sudafrica.

Nelson Mandela, le frasi più celebri

.

“Ho percorso questo lungo cammino verso la libertà sforzandomi di non esitare, e ho fatto alcuni passi falsi lungo la via. Ma ho scoperto che dopo aver scalato una montagna ce ne sono sempre altre da scalare.”

.

“L’istruzione è il grande motore dello sviluppo personale. È attraverso l’istruzione che la figlia di un contadino può diventare medico, che il figlio di un minatore può diventare dirigente della miniera, che il figlio di un bracciante può diventare presidente di una grande nazione. È quello che facciamo di ciò che abbiamo, non ciò che ci viene dato, che distingue una persona da un’altra.”

.

“Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso.”

.

“Unitevi! Mobilitatevi! Lottate! Tra l’incudine delle azioni di massa ed il martello della lotta armata dobbiamo annientare l’apartheid!”

.

‘Non c’è nessuna strada facile per la libertà.‘

.

“Niente come tornare in un luogo rimasto immutato ci fa scoprire quanto siamo cambiati.”

.

“Il perdono libera l’anima, rimuove la paura. È per questo che il perdono è un’arma potente.”

.

“Nessuno nasce odiando i propri simili a causa della razza, della religione o della classe alla quale appartengono. Gli uomini imparano a odiare, e se possono imparare a odiare, possono anche imparare ad amare, perché l’amore, per il cuore umano, è più naturale dell’odio.”

.

“Se parli con un uomo in una lingua a lui comprensibile, arriverai alla sua testa. Se gli parli nella sua lingua, arriverai al suo cuore.”

.

“La maggior gloria nella vita non è non cadere mai, ma rialzarsi ogni volta che si cade.”