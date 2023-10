Share on Email

Luis Sepúlveda, di cui oggi ricorre l’anniversario della nascita (4 ottobre 1949-16 aprile 2020), è uno scrittore che ha ha saputo toccare il cuore sia ai bambini che agli adulti. La sua capacità di raccontare storie e racconti è riconosciuta in tutto il mondo: i suoi libri Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, Storia di un gatto e del topo che diventarono amici e Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa sono dei veri e propri capolavori.

Chi è Luis Sepúlveda, il grande scrittore cileno

Scrittore, giornalista e sceneggiatore, nonché attivista politico, Luis Sepúlveda è lo scrittore cileno più conosciuto al mondo.

La sua capacità di raccontare storie ha saputo e sa ancora oggi toccare il cuore di adulti e bambini. Dietro la levità incantata dei suoi racconti, si nasconde una vita segnata dal dolore.

Dalle persecuzioni sotto il regime di Pinochet alle torture subite in carcere, sino all’esilio forzato dal Cile, la vita di Luis Sepúlveda è una storia da romanzo.

Di quelle che ti avvinghiano fino all’ultima pagina, di quelle che ti emozionano e ti lasciano un segno indelebile. Nei suoi libri Sepúlveda restituisce con incredibile semplicità il senso di una vita piena, vissuta con coraggio, costellata di affetti e animata di ideali.

Uno dei punti fermi della vita di Sepúlveda è costituito dalla scrittura e dai libri, passioni che ha raccontato unendo i mondi degli adulti e dei bambini:

“Mi piace tantissimo quando vengo a sapere che un lettore fa quello che faceva la mia famiglia con me, cioè prendere un libro e leggerlo a voce alta con i propri bambini. Condividere e socializzare, questa è la più bella forma di socializzazione, quando ti siedi con un bambino e gli leggi una bella storia. Perché poi si parla del libro, il bambino ha sempre tante domande, e per te, adulto, queste domande sono sempre una sfida”.

Le frasi tratte dai libri di Luis Sepúlveda

Abbiamo selezionato alcuni aforismi tratti dai principali libri del grande scrittore cileno. Scopriamoli insieme.

“Quegli occhi verdi nascondevano il balsamo per eludere i sogni”.

***********

“La libertà è uno stato di grazia e si è liberi solo mentre si lotta per conquistarla”.

***********

“Non esistono i coraggiosi, solo persone che accettano di andare a braccetto con la loro paura”.

***********

“Viaggiare è un modo di vivere con intensità, una medicina per lo spirito, una ricerca di comprensione e complicità”.

***********

“Vola solo chi osa farlo”.

***********

“L’arte di non sapere, che non dev’essere confusa con l’ignoranza, perché gli ignoranti non sono responsabili della loro triste condizione, nasce da un’idea autolatra ed egocentrica del mondo e della società”.

***********

“Quelli che non hanno immaginazione né un posto in questo regno del possibile, della felicità possibile, cospirano contro il sole, contro il mare, contro l’estate”.

***********

‘”La parola scritta è la grande depositaria dei sogni.”

***********

“Il sogno si concretizzerà il giorno in cui sapremo dove sono coloro di cui sentiamo la mancanza, perché scoprendolo la nostra memoria non avrà più aperte le ferite dell’incertezza, il balsamo della giustizia s’incaricherà di chiuderle e potremo continuare a sognare, perché solo sognando e restando fedeli ai sogni riusciremo ad essere migliori, e se noi saremo migliori, sarà migliore il mondo.”

***********

“Quando vivi intensamente, capisci presto che la cosa più facile, più normale, è il fallimento. Però solo dai fallimenti ricavi una lezione. La nostra generazione è segnata dai fallimenti. Eppure si potrebbe dire che procede di sconfitta in sconfitta fino alla vittoria finale”.

