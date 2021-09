“Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata” di Albert Einstein

la frase del giorno

In occasione del Youth4Climate che si sta tenendo a Milano in questi giorni, l’aforisma con cui vogliamo cominciare la giornata appartiene ad Albert Einstein ed esprime al meglio la grandezza e l’importanza di prendersi cura della Terra e degli ecosistemi naturali.

Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata

Youth4Climate

Quasi 400 giovani (2 per Paese) provenienti dai 197 Paesi membri dell’UNFCCC (La Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) si sono dati appuntamento dal 28 al 30 settembre a Milano, per elaborare proposte concrete sulle questioni più urgenti che riguardano l’agenda climatica e le negoziazioni della Pre-COP26 di Milano (30 settembre – 2 ottobre 2021) e della COP26 di Glasgow (1-12 novembre 2021). I primi due giorni saranno dedicati a gruppi di lavoro, mentre nell’ultimo giorno vi sarà un dibattito e dialogo diretto tra i giovani delegati e i ministri presenti alla Pre-COP26.

L’evento, dal nome Youth4Climate: Driving Ambition, si inserisce nel processo di un coinvolgimento sempre più attivo dei giovani alla causa climatica, iniziato con lo United Nations Youth Climate Summit, tenutosi a New York il 21 settembre 2019.

L’importanza di prendersi cura della natura

L’uomo si trova all’interno di un sistema complesso, caratterizzati da risorse ed equilibri che devono essere garantiti e salvaguardati affinché possa garantire un futuro migliore per sé e per le generazioni future. Prendersi cura dei servizi ecosistemici, tutelare la biodiversità, abbassare le emissioni di carbonio è indispensabile per garantire la presenza ottimale e l’uso di risorse presenti in natura indispensabili come l’aria, l’acqua, le specie vegetali e le specie animali, tutte risorse non sono inesauribili.

La protezione dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici sono questioni che riguardano il benessere e lo sviluppo della società Si tratta di un dovere di tutti gli uomini e di tutti i Paesi, senza alcuna esclusione. Oggi, quindi, è necessario imparare a considerare le conseguenze che le proprie azioni possono avere sull’ambiente. Ignoranza o indifferenza, a lungo andare, possono causare danni enormi e irreversibili. Al contrario, una conoscenza approfondita, piccole azioni e attenzioni quotidiane possono aiutare a preservare l’ambiente e la natura circostante, ottenendo così effetti enormemente benefici sulla vita di ognuno, migliorandone la qualità.