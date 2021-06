Giornata Mondiale degli Oceani, le frasi più belle sugli oceani e la loro bellezza

frasi sugli oceani

L’8 giugno si celebra la Giornata Mondiale degli Oceani, un bene marino che ricopre ben il 70% dal nostro Pianeta. Dalla salute degli oceani dipende la sopravvivenza nostra e di tutte le specie che abitano la terra. Il World Ocean Day vuole aprire gli occhi del mondo su questa semplice considerazione.

Il tema dell’edizione 2021 è proprio “vita e sussistenza” (Life and Livelihoods). Gli oceani infatti agiscono come regolatore del clima e fornire cibo e sostentamento a miliardi di persone. A questi tesori inestimabili sono dedicate frasi e aforismi d’autore. Abbiamo così raccolto alcune frasi sugli oceani e sulla loro bellezza senza fine.

Frasi e aforismi sugli Oceani

Mi piace ciò che si nasconde con la sola profondità della sua limpidezza, come l’oceano, come Dio. È bene non essere letti fino in fondo; ma è male mascherarsi, nascondersi, dissimularsi. La natura si mostra mediante tutte le sue opere e rimane pur sempre impenetrabile, inviolata, indecifrata nella sua essenza. (Henri-Frédéric Amiel, Diario intimo)

La Vita: è un’isola in un oceano di solitudine, un’isola le cui rocce sono speranze, i cui alberi sono sogni, i cui fiori sono solitudine, i cui ruscelli sono sete. (Kahlil Gibran, La voce del maestro)

L’oceano non è solo una massa d’acqua in perenne movimento, ma qualcosa di vivo, un genitore pieno di buon senso e di infinita bellezza. (Sergio Bambarén, Il delfino)

Tanto vale bersi l’oceano con un cucchiaino piuttosto che discutere con un innamorato. (Stephen King, La chiamata dei tre)

Una goccia dell’oceano partecipa della grandezza del suo genitore, sebbene ne sia inconsapevole. Ma viene completamente prosciugata non appena incomincia a vivere una vita indipendente dall’oceano. (Mohandas Gandhi, Antiche come le montagne)

Non puoi attraversare l’oceano stando in piedi a osservare l’acqua. (Rabindranath Tagore)

Quello che facciamo è meno di una goccia nell’oceano. Ma senza quella goccia, all’oceano mancherebbe qualcosa. (Madre Teresa di Calcutta)

Profondo di significato è quel racconto di Narciso che, non potendo stringere l’immagine tormentosa e soave che vedeva nella fonte, vi si tuffo e annegò. Ma quella stessa immagine noi la vediamo in tutti i fiumi e negli oceani. Essa è l’immagine dell’inafferrabile fantasma della vita; e questo è la chiave di tutto. (Herman Melville, Moby Dick)

L’anima è una goccia di quell’oceano infinito che è Dio. (Roberto Gervaso, La volpe e l’uva)