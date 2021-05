Aforismi libertà

In occasione della Giornata Mondiale della libertà di stampa, vi proponiamo alcuni aforismi sul tema per ricordarvi quanto sia importante la libertà di espressione e la tutela dell'informazione

Oggi si celebra in tutto il mondo il “World Press Freedom Day”, la giornata dedicata alla libertà di stampa istituita dall’Unesco nel 1993. Nonostante l’impegno internazionale e la campagna di sensibilizzazione, ogni anno esistono sempre nuovi casi di censura e di giornalisti che pagano con la vita le loro opinioni. Noi vi proponiamo una selezione di aforismi per ricordarvi quanto sia delicata la tematica della libertà di stampa e quanto ancora, in molte parti del mondo, non siano stati fati passi in avanti per la tutela dei giornalisti.

La Giornata mondiale della libertà di stampa

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 3 maggio Giornata mondiale della libertà di stampa, anche nota semplicemente come Giornata mondiale della stampa, per evidenziare l’importanza della libertà di espressione e ricordare ai governi il loro dovere di sostenere e far rispettare la libertà di parola sancita dall’Articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e celebrare l’anniversario della Dichiarazione di Windhoek, un documento sull’importanza fondamentale dei principi in difesa della libertà di stampa, del pluralismo e dell’indipendenza dei media promulgato dai giornalisti africani a Windhoek nel 1991. Cominciando nel 1993, le Nazioni Unite hanno iniziato a celebrare la Giornata mondiale della libertà di stampa conferendo dei premi e tenendo conferenze in tutto il mondo.

Frasi e aforismi sulla libertà di stampa

“Quando la verità non è libera, la verità non è vera”

(Jacques Prevert)

.

“Nel nostro tempo la sventura consiste nell’analfabetismo economico, così come l’incapacità dileggere la semplice stampa era la sventura dei secoli precedenti”

(Ezra Pound)

.

“La stampa in quanto giornali non servi a nenti”

(Andrea Camilleri)

.

“Stampando una notizia in grandi lettere, la gente pensa che sia indiscutibilmente vera”

(Jorge Luis Borges)

.

“Nessuno invoca la libertà di stampa se non chi vuole abusarne”

(Goethe)

.

“La parola è la civiltà. La parola, anche la più contraddittoria, mantiene il contatto è il silenzio che isola”

(Thomas Mann)

.

“La libertà di stampa è anche la serenità di lavorare, di raccontare senza ritorsioni, senza che il proprio privato sia utilizzato come un’arma per far tacere”

(Roberto Saviano)

.

“Con i giornali, a volte c’è disordine; senza di loro, c’è sempre schiavitù”

(Benjamin Constant)

.

“Le incessanti vociferazioni sulla libertà di stampa significano, tranne poche onorevoli eccezioni, la libertà di speculare sugli scandali, sui delitti, sul sesso, sul sensazionale, sull’odio, sulla diffamazione, la libertà di usare la propaganda a fini politici e finanziari.”

(Raymond Chandler)

.

“Se la libertà di stampa significa qualcosa, significa il diritto di dire alla gente ciò che non vuol sentirsi dire.”

(George Orwell)

“La stampa libera può, naturalmente, essere buona o cattiva, ma è certo che senza libertà non potrà essere altro che cattiva”

(Albert Camus)

.

“Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo”

(Leo Longanesi)

.