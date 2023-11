Giornata mondiale della gentilezza, ecco le frasi da dedicare

Una parola, un gesto, un sorriso. A volte basta poco per migliorarsi la giornata. Ecco le frasi più belle per la Giornata mondiale della gentilezza

La Giornata mondiale della gentilezza per guardare oltre se stessi e aprirsi agli altri, perché un gesto cortese o una parola buona può fare la differenza.

A volte bastano veramente pochissime mosse per essere gentili e migliorare (e migliorarsi) la giornata. Spesso però ci si dimentica di queste piccolezze, ma non oggi, perché oggi 13 novembre è una giornata particolare: è la Giornata mondiale della gentilezza.

Perché si festeggia la Giornata mondiale della gentilezza

La Giornata mondiale della gentilezza si celebra ogni anno il 13 novembre in quanto nel 1997 a Tokyo si tenne la giornata d’apertura della Conferenza del “World Kindness Movement” che si chiuse con la firma della Dichiarazione della Gentilezza.

Giornata mondiale della gentilezza, frasi e aforismi da rivolgere agli altri

Voi cosa farete oggi per essere gentili? Magari potreste iniziare dedicando a qualcuno uno di questi aforismi.

Quale saggezza puoi trovare che sia più grande della gentilezza?

Jean Jacques Rosseau

La gentilezza nelle parole crea confidenza; nel pensiero crea profondità; la gentilezza nel dare crea amore.

Laozi

Nella vita umana tre cose sono importanti. La prima è essere gentili. La seconda è essere gentili. e la terza è essere gentili.

Henry James

Venimmo per portare la gentilezza, ma non ci fu concesso di essere gentili.

Samuel Beckett

Sei tutto ghiaccio; la tua gentilezza raggela.

William Shakespeare

La malattia è il dottore a cui si dà più ascolto. Alla gentilezza ed alla saggezza noi facciamo soltanto delle promesse; al dolore, noi obbediamo.

Marcel Proust

Cerchiamo di voler bene con tenerezza e gentilezza i mezzi della conoscenza. Osiamo leggere, pensare, parlare e scrivere.

John Adams

La quantità di gentilezza disponibile è limitata, proprio come è limitata la quantità di luce. Ovunque ci troviamo, noi proiettiamo un’ombra su qualcosa, ed è inutile spostarsi continuamente da un posto all’altro per migliorare le cose, perché l’ombra ci viene dietro. Bisogna scegliere un posto dove non si fa danno, e rimanerci ben saldi, affrontando la luce del sole.

Edward Morgan Forster

Nella vita nessuno di noi trova la gentilezza che dovrebbe.

da “Memorie di una geisha”

Le parole gentili sono brevi e facili da dire, ma la loro eco è eterna.

Madre Teresa di Calcutta

Se un uomo è gentile e cortese con gli estranei si dimostra cittadino del mondo.

Francesco Bacone

Penso spesso che se tutte le case e le strade avessero un aspetto gradevole e ordinato e nobile, la gente sarebbe necessariamente gentile e amabile.

Hermann Hesse

La gentilezza è la lingua che il sordo ascolta e il cieco vede.

Mark Twain

La gentilezza è la catena forte che tiene legati gli uomini.

Johann Wolfgang Goethe

Tenerezza e gentilezza non sono sintomo di disperazione e debolezza, ma espressione di forza e di determinazione.

Khalil Gibran

Il valore della gentilezza oggi

Mai come oggi, in un mondo caratterizzato dalle guerre e in una società dove sentimenti come l’odio sono purtroppo sempre più diffusi, abbiamo bisogno di riscoprire e coltivare il valore della gentilezza e allontanare l’arroganza, l’inciviltà e tutte le diverse forme ed espressioni di violenza.

Oggi, Giornata mondiale della gentilezza, occorre riscoprire il valore dei gesti e delle parole gentili a cominciare dal proprio vicinato: rivolgere un pensiero gentile tra vicini di casa, un’attenzione in più verso coloro con cui condividiamo la giornata a lavoro, sui mezzi, in casa con la propria famiglia e il proprio partner. Ecco che, a volte, anche solo una frase gentile può fare del bene agli altri e, perché no, anche a noi stessi.

