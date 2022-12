Le frasi sull’importanza del donare a Natale

Il Natale e le vacanze, si sa, dovrebbero andare oltre la lista di regali materiali che desideriamo trovare sotto l’albero. La stagione natalizia ha a che fare con il dare più che con il ricevere e non c’è davvero niente di più meraviglioso di questo. L‘atto del donare un qualcosa, che sia esso fisico, il nostro tempo o il nostro denaro,infatti, è una fonte di vita ed energia per tutti gli umani. Perché anche se può sembrare un paradosso, nel dare agli altri siamo noi stessi a ricevere un dono.

Le frasi sul perché è importante donare a Natale

Ecco allora a voi, alcuni aforismi sulla bellezza di questo gesto.

Il Natale è lo spirito del dare senza il pensiero di ricevere. È felicità perché vediamo la gioia nelle persone. È dimenticare se stessi e trovare il tempo per gli altri. Scartare l’inutile sottolineando i veri valori. ” (Thomas S. Monson)



“Il Natale è una carica per le nostre anime, ci spinge a pensare agli altri piuttosto che a noi stessi e orienta i nostri pensieri verso il dare“. (B.C. Forbes)

“Non penso che tu abbia mai smesso di dare. Davvero. Penso che sia un processo in corso e non si tratta solo di essere in grado di firmare un assegno, ma di essere in grado di toccare la vita di qualcuno”. (Oprah Winfrey)

“Ricorda che le persone più felici non sono quelle che ottengono di più, ma quelle che danno di più”. (H. Jackson Brown Jr)

“La felicità … consiste nel dare e nel servire gli altri” (Henry Drummond)

“Il Natale e le vacanze sono la stagione del dare. È un momento in cui le persone sono più gentili e dal cuore aperto “ (Gisele Bundchen)

“Dare apre la strada per ricevere” (Florence Scovel Shinn)

“Poiché ottieni più gioia nel dare gioia agli altri, dovresti mettere una buona dose di pensiero nella felicità che sei in grado di dare” (Eleanor Roosevelt)

“La generosità sta dando più di quanto puoi e l’orgoglio sta prendendo meno del necessario” (Khalil Gibran)

“Dare e non rendersene conto, è il miglior modo di donare” (Max Beerbohm)

“Mentre doniamo regali a Natale, dobbiamo riconoscere che condividere il nostro tempo e noi stessi è una parte fondamentale del dare” (Gordon B. Hinckley)