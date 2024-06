Una frase di Romano Battaglia sull’importanza di apprezzare le piccole cose

Ci si dimentica spesso di apprezzare il valore delle piccole cose, l’importanza di gesti quotidiani che vengono dati per scontati. Se imparassimo a farlo, la nostra vita migliorerebbe secondo lo scrittore e giornalista Romano Battaglia, originario della Versilia. Un concetto sintetizzato all’interno della frase contenuta nel suo libro “Incanto” (2008).

“Il mondo potrebbe offrirci molto di più se avessimo gli occhi per vedere anche le più piccole cose, il cuore per amarle e le mani per raccoglierle.”

Il valore delle piccole cose

Apprezzare le piccole cose significa viverle appieno con i nostri sensi, come suggerisce Romano Battaglia in questa sua frase: dovremmo imparare a guardarle, quindi a riconoscerle, avere il cuore per amarle, cioè saperle apprezzare facendoci emozionare e lasciandoci trasportare dai nostri sentimenti, e infine avere le mani per raccoglierle, ovvero viverle appieno anche fisicamente.

Sempre più spesso, purtroppo, ci riesce difficile capire l’importanza delle piccole cose: un problema non del singolo, ma dell’intera società di oggi. Viviamo, infatti, in un mondo che non contribuisce ad aiutarci a capire il vero valore delle cose. Se questo, in un certo senso, accadeva anche in passato, nel mondo contemporaneo, con l’avvento della tecnologia e con i ritmi frenetici che caratterizzano le nostre vite, diventa sempre più difficile apprezzare la semplicità del quotidiano.

Basta vedere i social per comprendere quanto tutti noi siamo costantemente alla ricerca di qualcosa di speciale per farci apprezzare dagli altri, molte delle volte di effimero: è tutto un mostrare e mostrarsi al solo scopo di guadagnare consenso.

L’importanza delle piccole cose sta anche nel fatto di riuscire a vivere appieno certi momenti irripetibili quando essi accadono, non nell’immortararli sui nostri smartphone per riviverli nel tempo o condividerli con i nostri “follower”. Dovremmo vivere appieno certi momenti irripetibili quando accadono per apprezzarne il vero valore, ma troppe volte non riusciamo a farlo.

Incanto

Una donna depressa è in chiesa a pregare di fronte al crocifisso. All’uscita un cane la invita a seguirlo e la conduce in campagna al casolare di un anziano contadino. Trascorrendo una giornata con lui all’insegna della semplicità e delle piccole gioie, la donna si riconcilia con la natura e con la vita. Ma quando il giorno dopo cerca di tornare a ringraziare il suo ospite, scopre che non esiste nulla in quel luogo e di aver vissuto un incanto.

Romano Battaglia

Giornalista e scrittore italiano, Romano Battaglia ha lavorato per anni come corrispondente Rai. Oltre alla sua fama di giornalista, Battaglia è stato anche un apprezzato autore di prosa e poesia. Tra le opere più significative si ricordano la serie delle “Lettere al direttore” ( 1971), la raccolta di poesie “L’uomo che piangeva a rovescio” (1973) e il libro per ragazzi “La pioppeta” (1983). Sul finire degli anni Duemila ha scritto per Il Giorno e La Nazione, senza mettere da parte la produzione letteraria. Nel 2012 è uscito “Fra le braccia del vento”, l’ultimo di una lunga serie di romanzi.

