Una frase di Paulo Coelho sul valore della resilienza

Share on Email

Share on Pinterest

Share on Flipboard

Share on Telegram

Share on WhatsApp

A volte lasciarsi andare di fronte alle difficoltà sembra l’unica strada: ma non è così. La resilienza può aiutarci a superare al meglio qualsiasi momento di difficoltà, rendendoci persone migliori, secondo lo scrittore e poeta brasiliano Paulo Coelho.

“L’ora più buia è quella che precede il sorgere del sole.”

Il valore della resilienza

Capita a tutti di vivere momenti negativi, in cui la sofferenza sembra prendere il sopravvento rispetto a qualsiasi altro sentimento e stato d’animo. Ma non tutto è perduto: occorre trovare dentro di sé la capacità di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà, di “resistere agli urti”. In una sola parola, occorre essere resilienti perché, si sa, dopo la tempesta esce sempre l’arcobaleno nel cielo.

Sono resilienti quelle persone che, travolte dalle circostanze avverse, riescono nonostante tutto e contro ogni previsione, a fronteggiare efficacemente le problematicità, a dare nuovo slancio alla propria esistenza e persino a raggiungere mete importanti una volta superato l’ostacolo. Abbattersi e arrendersi è troppo facile dinanzi ai problemi: rimboccarsi le maniche e darsi da fare per resistere e poi reagire alle avversità è difficile, ma non impossibile. Solo grazie alle problematiche superate possiamo diventare persone migliori.

La frase di Paulo Coelho, un grande conoscitore dell’animo umano e delle sue debolezze che possono trasformarsi in punti di forza, rappresentano un monito per aiutarci ad affrontare al meglio qualsiasi momento di difficoltà. Perché “l’ora più buia è quella che precede il sorgere del sole”.

Paulo Coelho, uno spirito ribelle

Paulo Coelho è uno degli scrittori più letti al giorno d’oggi. Fin dalla giovane età dimostra un temperamento ribelle e artistico, dalla sensibilità distinta da quella comune e in netto contrasto con il padre. Infatti il padre non sopportando di vedere il proprio figlio diventare un artista, mentre lui desiderava che diventasse un brillante avvocato, lo fa rinchiudere in un manicomio all’età di 17 anni.

Ma questa esperienza non distoglierà Coelho dai suoi obiettivi. Durante la sua giovinezza lo scrittore brasiliano vivrà tutte le esperienze che il tempo gli offre in modo estremo. Un periodo in cui sperimenterà anche tutte le arti, dal teatro al cantautorato.

Quando comincia a scrivere romanzi, questi riscuotono subito un gran successo. Il suo romanzo L’Alchimista vende 11 milioni di copie e viene tradotto in 44 lingue. Altri romanzi di successo sono Il cammino di Santiago, Veronika decide di morire, Il diavolo e la Signorina Prym, Undici minuti, Lo Zahir e molti altri.

L’alchimista

Impara ad ascoltare il tuo cuore: è l’insegnamento che scaturisce da questa favola spirituale e magica. Alle frontiere tra il racconto da mille e una notte e l’apologo sapienziale, “L’alchimista” è la storia di una iniziazione. Ne è protagonista Santiago, un giovane pastorello andaluso il quale intraprende un viaggio avventuroso, insieme reale e simbolico. E sarà proprio durante il viaggio che il giovane, grazie all’incontro con il vecchio alchimista, salirà tutti i gradini della scala sapienziale.

© Riproduzione Riservata