Una frase di Martin Luther King sulla libertà e il buon senso

Comprendere il valore della libertà, propria e altrui. La frase del giorno è popolarmente attribuita a Martin Luther King e già presente in Kant. Rappresenta un invito molto attuale oggi a riflettere sul senso di responsabilità che accompagna le nostre scelte; un invito a mettere da parte le convinzioni personali e gli egoismi per il bene comune.

La mia libertà finisce dove comincia la vostra

La famosa frase sembra esprimere un principio fondamentale e di buon senso.

Libertà e senso di responsabilità

Nella società di oggi è importante capire dove finisce la propria libertà e inizia quella dell’altro. La legge serve a gestire questi conflitti, ma molti aspetti spesso vengono lasciati scoperti o comunque interpretabili. Inoltre, non è detto che una legge sia ritenuta giusta da tutti.

Ed è allora che, in una società civile, occorre avere la sensibilità di comprendere dove finisce il proprio raggio d’azione per lasciar spazio agli altri, ovvero porsi dei limiti ragionevoli per non danneggiare chi ci circonda e rivendica i nostri stessi diritti. Purtroppo ciò non è compreso da tutti, nonostante si tratti di un concetto tanto facile da comprendere quanto difficile da mettere in atto.

Nella vita sono innumerevoli i casi quotidiani dove ci scontriamo con gli altri, dove cioè contendiamo un diritto personale a discapito di un bene collettivo: dalla precedenza stradale al posto di lavoro, dall’occupazione di una risorsa condominiale alla contesa di un partner. Probabilmente, esiste solo una legge da seguire, al di sopra di tutte le parti: quella del buon senso.

Si, il buon senso, l’unico modo per vivere in una società civile è quello di applicare questo principio, a discapito di interessi personali e individuali. E’ questo l’insegnamento che Martin Luther King vuole lanciare con questa breve frase.

L’impegno civile di Martin Luther King

Martin Luther King, è stato, nel corso della sua vita, un pastore protestante, politico e attivista statunitense, leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani. E’ stato anche riconosciuto un apostolo instancabile della resistenza non violenta, eroe e paladino dei reietti e degli emarginati.

“Redentore dalla faccia nera”, Martin Luther King si è sempre esposto affinché fosse abbattuto nella realtà americana degli anni cinquanta e sessanta ogni sorta di pregiudizio etnico nei confronti di qualsiasi forma di minoranza etnica, religiosa o di altro genere.

Martin Luther King è stato uno dei più importanti attivisti di tutti i tempi e uno dei paladini della resistenza non violenta. Con i suoi discorsi e le sue azioni è riuscito a sconfiggere la segregazione razziale e la schiavitù e a garantire agli afroamericani gli stessi diritti dei bianchi. Il 28 agosto del 1963 King guidò la “Marcia per il lavoro e la libertà” verso Washington e tenne il celebre discorso che tutti conosciamo per la sua frase d’attacco “I have a dream” davanti al Lincoln Memorial Center.

