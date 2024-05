Una frase di Erri De Luca su cos’è il vero amore

Nato a Napoli il 20 maggio 1950, oggi Erri De Luca compie 74 anni. Fra gli scrittori più apprezzati del panorama letterario italiano, Erri De Luca è stato un attivo militante del gruppo di estrema sinistra Lotta continua negli anni Settanta.

Oggi, per festeggiarlo, iniziamo la giornata con una sua frase sulla definizione di vero amore.

“Il volersi bene si costruisce. Ma l’amore quello vero, no. L’amore lo senti immediato, non ha tempo. È dire “ti sento”. Un contatto di pelle, un abbraccio, un bacio. Mantenersi, il mio verbo preferito, tenersi per mano. Ti può bastare per la vita intera, un attimo, un incontro. Rinunciarvi è folle, sempre e comunque.”

Cos’è il vero amore

L’amore è un sentimento troppo grande e complesso da poter definire con le parole. Eppure lo scrittore Erri De Luca ci prova, dall’alto della sua saggezza e della sua proprietà di linguaggio. L’amore è qualcosa senza tempo, che si avverte subito quando si manifesta attraverso un gesto tenero come un bacio o un abbraccio: “si sente” come dice l’autore napoletano.

I due innamorati si mantengono e, come suggerisce la stessa composizione della parola, il simbolo per eccellenza di questo rapporto è il tenersi per mano, metafora del percorso di vita che chi si ama compie, di sostegno reciproco l’uno per l’altro.

A unire i tanti filoni della narrativa di Erri De Luca, c’è un nodo comune, da cui tutto inizia e a cui tutto ritorna: l’amore. Che si trovi in cima a una vetta, o nel bel mezzo di un corteo di protesta, l’io del narratore si scontra sempre con la forza imprevedibile dell’amore.

L’amore arriva – quasi sempre – sotto forma di tempesta, di vento distruttivo e incontrollabile, che sconvolge la quiete dell’io e non lascia scampo. Infatti, come racconta lo scrittore nella citazione di oggi, l’amore scaturisce da un contatto inaspettato: un bacio, un abbraccio, due lembi di pelle che si sfiorano. Sottrarsi alla potenza di quel contatto, alla sua furia, sarebbe pura follia.

Perché “il volersi bene si costruisce. Ma l’amore quello vero, no”.

Erri De Luca

Erri De Luca nasce a Napoli il giorno 20 maggio 1950. A soli diciotto anni nel 1969 si trasferisce a Roma. Durante la guerra nei territori della ex-Jugoslavia è autista di convogli umanitari destinati alle popolazioni. Come scrittore pubblica il suo primo libro nel 1989, quando ha quasi quarant’anni.

Negli anni successivi pubblica numerosi libri. Dal 1994 al 2002 i suoi lavori vengono regolarmente tradotti in lingua francese. Erri De Luca è anche collaboratore giornalista di diverse importanti testate giornalistiche tra cui “La Repubblica”, “Il Corriere Della Sera”, “Il Manifesto”, “L’Avvenire”.

Poeta, attore teatrale, autore di cortometraggi, ma anche traduttore da molte lingue, tra cui swahili, yiddish e ebraico antico. Erri De Luca è stato operaio in Francia, volontario in Africa, autista di convogli umanitari e traduttore di alcune parti dell’Antico Testamento. Ma se pensa alla sua vita non riconosce nessun percorso. Lo definisce “piuttosto uno zigzagare da una tappa all’altra in maniera caotica senza nessuna linea retta”.

Erri De Luca è stato anche un militante attivo di Lotta Continua negli anni Settanta, insomma un vero e proprio rivoluzionario. “Ho vagato nel mio tempo. Come uno del Novecento, un secolo molto impegnativo per i suoi inquilini. Il secolo della grandi migrazioni, delle rivoluzioni, della guerra moderna. Ho fatto parte dell’ultima generazione rivoluzionaria del 1900”.

Oltre al mestiere di giornalista e scrittore, Erri De Luca è anche un appassionato di montagna e ha descritto diverse delle sue imprese da arrampicatore nei suoi romanzi. Grazie al suo stile diretto e avvincente, la penna di Erri De Luca ha conquistato negli anni l’interesse di molto lettori.

© Riproduzione Riservata