Come realizzare i propri desideri, la lezione di Goethe

La citazione del giorno

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Pinterest

Oggi, vi proponiamo una frase attribuita a Johann Wolfgang von Goethe che ci incoraggia a inseguire i nostri sogni con coraggio. E il momento perfetto per cominciare è adesso. Non domani, non quando saremo pronti, ma ora.

Tutto quello che puoi fare, o sognare di poter fare, incomincialo. Il coraggio ha in sé genio, potere e magia. Incomincia adesso.

Goethe, il più grande scrittore di lingua tedesca

Vissuto tra la seconda metà del Settecento e la prima dell’Ottocento, Johann Wolfgang von Goethe è considerato il più grande scrittore di lingua tedesca e uno dei massimi poeti europei. La ricchezza dei suoi temi, la vastità dei suoi interessi artistici e scientifici, l’impegno nella vita culturale del suo tempo, lo hanno reso celebre sino ad oggi. Fra le sue opere più significative, ricordiamo: “I dolori del giovane Werther“, “Faust” e “Le affinità elettive”.

I sogni non aspettano

Quante volte, abbiamo pensato che fosse il momento sbagliato per intraprendere la strada verso i nostri sogni. Ci convinciamo che il momento giusto arriverà, che ora è troppo presto, che prima dobbiamo sistemare quella e quell’altra cosa. Così, a furia di aspettare, i nostri sogni si allontano ogni giorno di più, senza nemmeno aver provato a realizzarli. Quello che ci dice Goethe è semplice quanto disarmante. Per realizzare ciò che desideri, non aspettare domani. Incomincia adesso.