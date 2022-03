L’amore vince oltre i pregiudizi, la lezione in musica di Lucio Battisti

La citazione del giorno

Dalla canzone "Il mio canto libero", una splendida frase di Lucio Battisti che ci invita a riflettere sull'amore come inno alla libertà

Per cominciare la giornata di oggi, vi proponiamo una bellissima frase di Lucio Battisti, tratta dalla canzone “Il mio canto libero”, in ricordo del grande cantautore italiano, nato il 5 marzo del 1943 e scomparso il 9 settembre 1998. Autore che ha saputo interpretare la quotidianità e il mondo che lo circondava, come un poeta, segnando un’epoca della cultura musicale.

“In un mondo che prigioniero è respiriamo liberi io e te”

Lucio Battisti, un interprete del quotidiano

Nato a Rieti il 5 marzo del 1943 e morto a Milano all’eta di 55 anni, Lucio Battisti è considerato uno dei maggiori cantautori italiani. Formatosi da autodidatta, comincia ad affermarsi come autore negli anni Sessanta, componendo i primi pezzi. Poi, l’incontro con Mogol nel 1965, che cambierà per sempre la vita di entrambi. Insieme a Mogol, infatti, Battisti compone alcuni dei suoi pezzi più memorabili, fra cui Acqua azzurra, acqua chiara, Mi ritorno in mente, Fiori rosa fiori di pesco e Il mio canto libero, da cui è tratta la frase di Lucio Battisti che vi proponiamo oggi.

Il mio canto libero

Fra i versi più belli che siano mai stati scritti, la frase di Lucio Battisti “In un mondo che prigioniero è respiriamo liberi io e te” è un inno all’amore libero. Una celebrazione dell’amore come antidoto alle barriere che ci impediscono di volare. L’amore assume, dunque, le sembianze di un canto che si innalza libero sul mondo, sfidando pregiudizi e ostilità. Come recita una frase di Lucio Battisti: “E vola sulle accuse della gente/ A tutti i suoi retaggi indifferente/Sorretto da un anelito d’amore“. L’amore, cantato da Battisti, è restituito attraverso le immagini che la voce dell’autore dipinge con estrema delicatezza. Dai ruderi di una casa su cui si inerpicano le rose selvatiche ai boschi vergini e abbandonati, il mondo si tinge di poesia al tocco di un canto libero che vola sul mondo.