Alan Alexander Milne, la citazione che insegna l’altruismo

In occasione dell’anniversario di Alan Alexander Milne, padre dell’amatissimo Winnie The Pooh, nato a Kilburn il 18 gennaio 1882 e morto a Hartfield il 31 gennaio 1956, vogliamo proporvi come frase del giorno una sua citazione che spiega l’importanza dell’altruismo.

Un po’ di considerazione, un piccolo pensiero per gli altri, fa tutta la differenza. Alan Alexander Milne

Altruismo e considerazione

Ciò che Alan Alexander Milne vuole dirci con questa sua frase è che mettere al centro della propria vita l’altro è la cosa migliore per noi e per chi ci circonda. Non serve fare grandi cose, o esporsi con gesti eclatanti, ma basta appunto un pensiero. Far capire a chi ha bisogno che noi siamo presenti, anche se non fisicamente, almeno con il cuore. In un periodo così nero come quello che stiamo vivendo, questo aforisma rispecchia davvero una filosofia di vita che, tra l’altro, abbiamo visto funzionare nei momenti più difficili. Quando non potevamo vederci, toccarci e abbracciarci, prestare attenzione verso gli altri è stato il gesto più importante. Durante questa pandemia abbiamo imparato molto, l’altruismo prima di tutto.

Alan Alexander Milne

Milne visse la prima infanzia a Londra, dove frequentò una piccola scuola privata a Kilburn, diretta da suo padre John Vine Milne. Uno dei suoi insegnanti fu H. G. Wells. In seguito, frequentò la Scuola di Westminster e il Trinity College di Cambridge dove studiò matematica grazie a una borsa di studio. Durante la Prima guerra mondiale, Milne entrò nell’esercito, ma al termine della guerra espose posizioni fortemente critiche nei confronti del conflitto. Fra la fine della guerra e la metà degli anni Venti Milne pubblicò parecchie opere di diversi generi, soprattutto romanzi. Nel 1925 Milne decise di dedicarsi alla letteratura per ragazzi e diventò famoso per il suo personaggio di Winnie The Pooh.

La nascita di Winnie The Pooh

Era il 21 agosto del 1921 quando lo scrittore Alan Alexander Milne regalò al figlio Christopher Robin un orsacchiotto di pezza per il suo primo compleanno. Da qui l’immaginazione iniziò a farsi largo creando sempre nuove avventure da raccontare al piccolo Christopher Robin. Il personaggio di Winnie The Pooh esordì in un racconto pubblicato da Milne nell’edizione natalizia del London Evening News; in seguito, divenne l’episodio iniziale del romanzo omonimo del 1926; altri episodi furono raccontati via radio. Il successo dell’iniziativa fu tale che Milne fu spinto a raccogliere i racconti migliori per realizzarne un romanzo per bambini. Oggi il pupazzo originale si trova attualmente alla Public Library di New York.

Alice Turiani