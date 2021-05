10 frasi d’autore per chi ha perso fiducia in sé stesso

Tornare a credere in noi stessi

Da Picasso ad Einstein, da Antoine de Saint-Exupéry a Mark Twain, oggi vi proponiamo 10 frasi per ritrovare la fiducia in sé stessi

Ce la mettiamo tutta, ora dopo ora, giorno dopo giorno, ma spesso non basta. Quello che speravamo di ottenere non arriva. Ciò che speravamo di fare in un anno dopo tre anni non è ancora stato realizzato. L’orizzonte si allontana, i tempi si allungano e la fiducia in noi stessi comincia a vacillare. È normale, è successo a tutti, capita a ognuno di noi e la gran parte delle volte finisce che ingiustamente mettiamo in discussione noi stessi e tutto quello che abbiamo fatto. Tornare a credere in noi stessi è possibile e le 10 frasi di grandi autori che vi proponiamo oggi possono essere utili allo scopo.

Frasi motivazionali per ritrovare fiducia

“Tra vent’anni sarai più infastidito dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. Perciò molla gli ormeggi, esci dal porto sicuro e lascia che il vento gonfi le tue vele. Esplora. Sogna. Scopri…”

(Mark Twain)

“Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Fallisci ancora. Fallisci meglio…”

(Samuel Beckett)

“Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca priva di applausi…”

(Charlie Chaplin)

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni…”

(Eleanor Roosevelt)

“Qual è il padre di qualsiasi azione? Che cosa, alla fine, determina ciò che diventiamo e dove andiamo nella vita? La risposta è: le nostre decisioni…”

(Anthony Robbins)

“Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci…”

(Jim Morrison)

“Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto NO. E’ grazie a loro se sono quel che sono…”

(Albert Einstein)

“Non sei mai troppo vecchi per fissare un altro obiettivo o per sognare un nuovo sogno…”

(C.S. Lewis)

“Cerco sempre di fare ciò che non sono capace di fare, per imparare come farlo…”

(Pablo Picasso)

“È una follia odiare tutte le rose perché una spina ti ha punto, abbandonare tutti i sogni perché uno di loro non si è realizzato, rinunciare a tutti i tentativi perché uno è fallito.

È una follia condannare tutte le amicizie perché una ti ha tradito, non credere in nessun amore solo perché uno di loro è stato infedele, buttare via tutte le possibilità di essere felici solo perché qualcosa non è andato per il verso giusto.

Ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c’è un nuovo inizio…”

(Antoine de Saint-Exupéry)