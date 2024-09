Wiki Loves Monuments: riparte il famoso concorso fotografico

Immagina di camminare per le strade di Firenze in una luminosa giornata estiva, con il sole che accarezza dolcemente le pietre antiche delle facciate e la maestosa cupola della Cattedrale di Santa Maria del Fiore che si staglia imponente contro un cielo azzurro senza nuvole.

Questa scena, che fonde storia, arte e cultura, è stata catturata in uno scatto fotografico che ha conquistato il primo posto nella categoria “edifici religiosi” dell’edizione 2023 di Wiki Loves Monuments.

Ma questa immagine non è solo una fotografia: rappresenta il simbolo di un concorso globale che da anni celebra la bellezza del patrimonio culturale di ogni angolo del mondo, con un’attenzione particolare alla documentazione e alla condivisione libera del nostro patrimonio artistico.

Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico del mondo, ritorna anche quest’anno con la sua tredicesima edizione italiana, pronto a coinvolgere migliaia di fotografi professionisti e amatoriali in un viaggio visivo attraverso l’Italia.

Organizzato da Wikimedia Italia, in collaborazione con la FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e con il patrocinio di importanti enti come l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ICOM Italia e AIB (Associazione Italiana Biblioteche), questo concorso è molto più di una semplice competizione.

È un progetto collaborativo di vasta portata, che mira a documentare, preservare e valorizzare il patrimonio culturale del nostro paese attraverso le immagini.

L’Italia, con la sua incredibile ricchezza di monumenti e paesaggi storici, è da sempre una delle protagoniste assolute del concorso. Ogni anno, fotografi di tutto il mondo si sfidano nel catturare la bellezza senza tempo delle città, dei paesi, dei luoghi d’arte, contribuendo con i loro scatti a creare una gigantesca galleria fotografica globale su Wikimedia Commons. Ma il concorso non è solo un’occasione per mettere in mostra il proprio talento fotografico: è soprattutto un invito a riscoprire e a condividere, con il mondo intero, le meraviglie del patrimonio culturale italiano.

Nel corso degli anni, Wiki Loves Monuments ha acquisito un’importanza crescente, sia a livello nazionale che internazionale, grazie alla partecipazione attiva di migliaia di persone che, con le loro foto, hanno arricchito Wikipedia e i progetti fratelli. L’edizione del 2023 ha visto una partecipazione da record in Italia, con oltre 52.000 foto caricate e 946 partecipanti, numeri che dimostrano quanto il concorso sia diventato un punto di riferimento per chi ama la fotografia e la cultura.

Wiki Loves Monuments

Il concorso

Quest’anno, la nuova edizione di Wiki Loves Monuments si propone di andare ancora oltre, focalizzandosi su un tema di grande rilevanza: i luoghi della cultura, come musei, archivi e biblioteche. Questi luoghi, spesso percepiti come custodi silenziosi del sapere, saranno i protagonisti delle fotografie caricate durante il concorso, con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare il vasto patrimonio culturale italiano a livello globale. Questa scelta tematica non è casuale, ma riflette la crescente consapevolezza dell’importanza di rendere accessibile e fruibile a tutti il patrimonio culturale, non solo attraverso la visita fisica, ma anche grazie alla condivisione digitale.

Con l’ausilio della tecnologia e la passione dei partecipanti, Wiki Loves Monuments continua a trasformare il modo in cui percepiamo e valorizziamo il nostro patrimonio culturale, dimostrando che la fotografia può essere un potente strumento di condivisione e conservazione della nostra storia comune.

Le novità 2024