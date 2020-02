Frida Kahlo attraverso l’obiettivo fotografico di Nickolas Muray

La mostra “Frida Kahlo through the lens of Nickolas Muray” approda per la prima volta in Europa con 60 scatti che offrono uno sguardo intimo e privato su Frida Kahlo, l’artista più amata del Messico, attraverso l’obiettivo fotografico del suo amico e amante, Nickolas Murray. In mostra alla Palazzina di Caccia di Stupinigi dal 1 febbraio fino al 3 maggio 2020.

L’amore fra Frida Kahlo e Nickolas Muray

L’incontro tra Muray e Kahlo avviene quasi per caso: nel 1923 Nickolas Muray incontrò l’artista messicano Miguel Covarrubias che era venuto a New York con una borsa di studio di sei mesi offerta dal governo messicano. Poco dopo il suo arrivo, Covarrubias iniziò a lavorare per Vanity Fair – rivista alla quale Muray contribuiva da diversi anni con i suoi ritratti di celebrità – e i due diventarono presto amici. Nel 1931 Muray si recò in Messico in vacanza con Covarrubias e sua moglie Rosa. Poiché Covarrubias era stato uno studente di Diego Rivera, era inevitabile che Frida Kahlo e Nickolas Muray si incontrassero. I due iniziarono una storia d’amore che continuò e si spense per i successivi dieci anni e un’amicizia che durò fino alla sua morte, nel 1954.